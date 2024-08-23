白宮顧問沙利文下周訪華 將談台灣、南海、烏戰

美國總統拜登的國家安全顧問沙利文下周將訪華。沙利文將與王毅會晤。此前媒體引述知情人士報導這一消息，並稱沙利文此行或為拜習會鋪路。

（德國之聲中文網）白宮宣佈，總統拜登的國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）將於8月27-29日訪問北京。這是自2016年來，首位美國國家安全顧問訪問中國。

一名高級別政府官員向記者們表示，拜登政府此舉並不意味著對華立場的軟化，而是仍認為"這是一個激烈競爭的關係"。

這名官員表示："我們致力於投資、加強盟國關係、共同採取涉及技術和國家安全的必要步驟。"她提及拜登任內美國對華技術出口的大規模限制。"我們致力於負責任地管控這一競爭，與此同時，避免轉為一場衝突。"

這名官員表示，美方將提及對於中國對台灣加大軍事、外交和經濟施壓的關切。"這些舉動破壞穩定、有激化的風險，我們將繼續敦促北京與台北進行有意義的對話。"此外，沙利文也將談及南中國海。

這名官員稱，沙利文將重申美國對於烏克蘭戰爭以來中國支持俄羅斯軍工業的關切。

沙利文還將與王毅談及北韓及中東局勢。

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為拜習會鋪路？

白宮正式宣佈沙利文訪華的消息前，美聯社以及美國新聞網站Axios已引述知情人士報導了沙利文將訪華的消息。美聯社報導稱，沙利文此次高級別訪華可能會為拜登與習近平的又一次面對面會晤鋪路。

美國總統拜登目前正在加州聖伊內斯渡假。

拜登與習近平去年11月在加州曾會晤了四個小時，包括會談、工作午餐以及花園散步。二人希望穩定拜登任內緊張的雙邊關係。

當時的峰會成果有限，主要是打擊非法走私芬太尼的協議以及恢復軍事聯絡。但在經濟競爭以及全球安全威脅上，雙方仍有深刻分歧。

儘管如此，拜登和習近平仍尋求讓雙邊關係更穩定。中美關係深受出口管制、台海局勢、對於中東以及歐洲的戰爭意見分歧的影響。

沙利文的訪問也正值美國大選如火如荼之際。兩名總統候選人--民主黨卡瑪拉‧哈里斯和共和黨川普均表示將實施強硬的對華政策。

（法新社、美聯社、路透社）

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