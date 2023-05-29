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烏克蘭網球選手科絲特尤克表示不會與俄羅斯和白俄羅斯球員握手

烏克蘭網球選手拒與白俄羅斯對手握手引噓聲

烏克蘭網球選手拒與白俄羅斯對手握手引噓聲

烏克蘭網球運動員科絲特尤克在巴黎網球公開賽上沒有與白俄羅斯對手薩巴倫卡握手。觀眾將指責的目光投向科絲特尤克，這出乎她的意料之外。
體育2023年5月29日
圖為俄羅斯的9K720伊斯坎德爾導彈

盧卡申科：俄部署戰術核武器已經上路

盧卡申科：俄部署戰術核武器已經上路

俄羅斯總統普丁早些時候簽署了一項法令，允許在其盟友白俄羅斯在該國部署短程戰術核武器。流亡中的白俄羅斯反對派領導人齊哈努斯卡婭警告說，這將進一步危及烏克蘭和整個歐洲的安全。
政治2023年5月26日
許多批評者認為，國際奧委會主席托馬斯‧巴赫屬於親俄羅斯的一派。

國際奧委會支持俄羅斯運動員回歸國際體壇

國際奧委會支持俄羅斯運動員回歸國際體壇

儘管烏克蘭戰爭仍在進行，但在滿足一定條件下，俄羅斯和白俄羅斯的運動員們將被允許重新參加國際比賽。國際奧委會（IOC）將決定這種規定是否適用於奧運會。
體育2023年3月29日
中國會居中調停俄烏衝突嗎?

德語媒體：中國擔心俄羅斯戰敗

德語媒體：中國擔心俄羅斯戰敗

中國在俄烏戰爭中的微妙立場，依舊是德語報刊關注的焦點。「德國編輯部網路」擔心，中國可能會借道白俄羅斯向俄軍提供軍火。《焦點雜誌》則指出，在對抗自由民主陣營的鬥爭中，習近平迫切需要俄羅斯的協同，因此他不可能坐視普丁戰敗。
媒體2023年3月4日
圖為比亞利亞茨基（Ales Bjalyazki）2023年1月5日在明斯克的法院聽證會上

白俄羅斯諾獎得主被判入獄十年

白俄羅斯諾獎得主被判入獄十年

白俄羅斯民權活動家、2022年諾貝爾和平獎獲得者比亞利亞茨基因為金融犯罪指控，被該國當局判處十年監禁。德國外長表示，明斯克通過政治迫害打擊公民社會，「這和盧卡申科支持普丁的戰爭一樣，都是恥辱」。
政治2023年3月3日
白俄羅斯獨裁者盧卡申科訪華是在執行普丁的任務？其實不然

德語媒體：盧卡申科訪華的真正目的

德語媒體：盧卡申科訪華的真正目的

白俄羅斯總統盧卡申科訪問中國是不是在執行普丁的命令？《世界報》發表長文加以分析；《法蘭克福匯報》則在巴塞隆納發回報導，稱以華為為代表的中國移動行業正在那裡高光亮相。
媒體2023年3月1日
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