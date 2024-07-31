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白俄總統盧卡申科赦免被判死刑的德國人

2024年7月31日

白俄羅斯總統盧卡申科赦免了在該國被判死刑的德國人裡科‧克裡格（Rico Krieger），但這名年輕人仍被白俄羅斯監禁。克裡格數天前在白俄羅斯電視台請求盧卡申科的赦免。

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白俄羅斯總統盧卡申科7月30日赦免被判死刑的德國人裡科‧克裡格（Rico Krieger）
白俄羅斯總統盧卡申科7月30日赦免被判死刑的德國人裡科‧克裡格（Rico Krieger）圖片來源： Press Service of the President of the Republic of Belarus/REUTERS

(德國之聲中文網）白俄羅斯國家通訊社援引總統府消息稱，盧卡申科赦免了被判死刑的德國人裡科‧克裡格（Rico Krieger）。德國外交部發言人對此予以證實並表示，這是一個令人寬慰的消息。不過，這項赦免並不意味著裡科‧克裡格將獲釋，他將繼續被白俄羅斯關押。

29歲的克裡格今年6月被白俄羅斯一家法院判處死刑，罪名包括參加雇傭兵組織，受烏克蘭特勤局委託從事恐怖主義活動。克裡格曾是一名急救護理員。據白俄羅斯媒體報導，他承認曾受烏克蘭特勤局雇傭，拍攝白俄羅斯軍事設施的照片。他還收到了一個背包並將其放在明斯克東南的一個火車站鐵軌上。背包在火車到達之前爆炸，沒有人員受傷。

白俄羅斯電視台7月25日播出克裡格請求盧卡申科赦免的影片
白俄羅斯電視台7月25日播出克裡格請求盧卡申科赦免的影片圖片來源： Youtube

7月25日，克裡格在白俄羅斯電視台播出的影片中對所作所為表示後悔並請求盧卡申科總統原諒並赦免他

德國外交部長貝爾博克在克裡格被赦免前表示，德國政府將盡一切努力為這位德國國民提供盡可能好的支持。白俄羅斯被認為是一個獨裁國家，也是歐洲最後一個執行死刑的國家，執行方式是對頸部開槍。

據白俄羅斯媒體此前報導，有關克裡格的命運的談判正在幕後進行，比如涉及是否可以通過交換囚犯的方式令其返回德國。有人猜測，他可能和被監禁在俄羅斯的美國記者埃文‧格什科維奇（Evan Gershkovich）一起被釋放，以換取因在柏林蒂爾加滕槍殺一名喬治亞男子，在德國被判無期徒刑的俄羅斯人迪姆‧克拉西科夫(Vadim Krasikov)獲釋。不過，也有聲音認為這樣的交換不太可能。

（路透社等）

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