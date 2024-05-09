發影片被批「冷血」百度副總裁道歉離職

中國網路巨頭百度的公關副總裁璩靜周四為自己在網路上發布爭議影片道歉。她的抖音影片引發了中國網民批評百度冷血和辱罵式的企業文化，並導致該公司股價下跌。據悉，璩靜已從百度公司離職。

（德國之聲中文網）百度公關副總裁璩靜5月9日在網上發帖，就短影片事件引發的風波道歉，表示"很多批評非常中肯，我深刻反思、虛心接受"。

五一長假期間，璩靜的抖音帳號5天發了4條短影片，迅速得到瘋傳，粉絲數漲到95萬。她在影片中談到自己在企業管理工作中的經驗，並很不客氣地抱怨："我為什麼要考慮員工的家庭……我又不是她婆婆，我主要考慮的是她能不能在她的崗位，及時給我交付結果……"

影片中其他發言還有："員工鬧分手提離職我秒批"；"我沒有義務知道你是不是在哭"。她在另一則影片中不無得意地說，她記得給同事買禮物，卻忘了兒子的生日。

璩靜還自爆曾被員工寫了300封舉報信，並則稱信中"大部分內容都是誹謗杜撰的"。璩靜在來到百度前，曾在另一家科技大廠華為任公關事務副總裁。

「職場現狀」

璩靜在道歉貼文中表示，在發布短影片之前，她沒有事先徵求公司意見，"不符合相關流程，也不代表公司立場，特此澄清和道歉"。影片中很多"不妥不適之處，使外部對公司價值觀和企業文化產生誤解，造成了嚴重傷害"。

中文社群網站上，很多人對璩靜影片中的言論表示不齒，" 應該是真實的暴露了百度的價值觀"；"冰山一角，職場現狀"；"精緻利己+冷血無情"；也有人認為："說的沒問題啊，職場不相信眼淚，本來就沒溫情"；"她只是代表資本家說了實話"。還有人預言百度的公共形象將因這一事件崩塌。

輿論發酵之下，百度公司股價的確下跌。5月7日，百度港股、美股合計市值蒸發120億人民幣。

5月7日，璩靜已清空了抖音號上的全部影片。璩靜稱，發短影片，"初心是想把工作做好，但心太急了，方法不當，給大家帶來了不適和困擾。"

除了職場文化的殘酷性，圍繞此事件的網路爭議還涉及買帳號改名做短影片等涉嫌不正當獲取流量的操作。

5月9日晚間，財新、澎湃新聞等媒體發消息稱，從百度內部獲悉，璩靜已從公司離職。

百度總裁李彥宏（資料圖）則曾贊賞「狼性」企業文化 圖片來源： picture-alliance/dpa

被稱為"大廠"的中國的網路科技巨頭長期以來一直被指責助長對員工有壓榨性的企業文化。百度一直以其艱苦的工作環境而自豪，其創始人李彥宏在 2012 年寫給員工的信中呼籲建立"狼性 "文化，以保持競爭力。

（綜合報導）

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