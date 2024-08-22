畢業即失業催生新熱詞「爛尾娃」

中國失業率居高不下，數百萬計的高校畢業生就業難，一些人不得不接受低薪工作，甚至「啃老」。這一困境催生了新的網路熱詞「爛尾娃」。

（德國之聲中文網）今年，一個新的熱詞「爛尾娃」誕生了。中國有數千萬棟「爛尾樓」，特別是自2021年房地產危機以來。而「爛尾娃」則意指那些失業在家的高校畢業生。

在高校畢業生人數創紀錄的同時，中國的就業市場卻十分蕭條。除了新冠清零政策的後果，還包括金融、科技、教育等領域受到的規管打壓。

7月，中國官方公佈的16-24歲青年失業率仍達17.1%。而今夏高校畢業生人數則為1179萬人。

中國國家主席習近平也屢次重申為青年人創造就業機會是重中之重。

美國密歇根大學社會學助理教授周韻表示：「大學學歷曾一度意味著更好的就業前景、向社會上層攀升的機會、更好的生活。但如今，對許多中國高校畢業生來說，這變得越來越渺茫。」

取而代之的是「全職兒女」：返回老家，倚靠父母的退休金和存款生活。甚至研究生學歷也未能倖免。

中國青年找工作難 聽聽他們怎麼說 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

學歷難敵大環境

經過多年攀登中國競爭激烈的學術階梯後，「爛尾娃」發現，他們的學歷並不能在經濟困窘的大環境下為他們提供一份工作。

Zephyr Cao去年從北京的中國外交學院獲得研究生學位。27歲的他如今已返回老家河北。之前找工作時他發現，薪資水準遠低於預期。他現在考慮讀博，希望幾年後就業前景會改善。

Amada Chen畢業於湖北中醫藥大學。在一家國有企業做銷售僅一個月，她就辭職了。她說，這是因為工作環境「有毒」，老闆不近人情。頭15天試用期，她每天工作12個小時，薪水僅60元。「我哭了一個星期，天天哭。」

她本來想從事品質檢測或者研究員的工作，但投了130多封求職信後，有回應的基本都是銷售或電商崗位。她說，自己正重新考慮就業方向，或許會轉行當模特兒。

高校畢業生就業難在中國並非新事。早在1999年「擴招」後，就業市場就出現崗位不足的現象。2007年，社會還出現了對「擴招」是否正確的討論。

如今，即便是熱門專業，也並不那麼好找工作。

陳壽（Shou Chen，音譯）今年在北京郵電大學讀大三，專業是人工智慧。然而，她已投了十多份簡歷，還沒找到一個實習的機會。對未來就業，她不樂觀。

就業難的中國年輕人 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

「人生又怎會爛尾」

對於「爛尾娃」的說法，也有網友提出異議。

一位網名為「龍千羽談生命安全」的作者寫道，應有「終身學習」和「終身成長」的觀念：「不是所有人一出大學就能迎娶白富美，走向人生巔峰，但是所有人都可以日拱一卒，過好自己的生活。即便我一時半會兒遇到了人生低谷，只要我自己不走絕路，柳暗會遇花明，絕處依舊能逢生。只要不是天災和戰爭等個人無法影響的事情，對於個人而言，只要依舊在學習和成長，人生又怎會爛尾。」

儘管如此，據美國學者懷特（Martin Whyte）和羅塞爾（Scott Rozelle）對中國社會的一項問卷調查，越來越多的人開始將無法取得個人進展歸咎於不公平的體制。民眾的不滿加劇。

（據路透社等）

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