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留學德國

德國之聲中文網教育就業專欄。

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Kasumi Itokawa

在德國學音樂的魅力

在德國學音樂的魅力

德國的音樂高校一半的學生來自外國。如果通過德國的"音樂會考試"（Konzertexamen），那麼在國際市場上都很有競爭力。不過，這條路不容易。
教育2019年12月15日
Zhang Danhong Portrait

我的融入史（14）：進軍科隆

我的融入史（14）：進軍科隆

有時候人需要一個外力推動，才會走出醞釀已久的一步。張丹紅30年前來到德國，歸根到底是緣於一個謠傳。
文化2019年2月24日
Taiwan Taipeh DAAD auf dem European Education Fair Taiwan

台灣人赴德留學增加中 博士獎學金開最多

台灣人赴德留學增加中 博士獎學金開最多

一年一度的歐洲教育展上個周末在台北舉辦，英國、荷蘭、法國、德國都有教育機構參加。教育機構提供獎學金與留學咨詢之餘，德國之聲給您介紹了台灣學生留學的趨勢與資訊。
教育2018年10月16日
Symbolbild Studienbeginn Deutschland

在德國上大學，一個月得花多少錢?

在德國上大學，一個月得花多少錢?

房租、生活費、買書、保險……在德國上大學，每月的支出並不少。尤其近年房租上漲，更是增加了學生們的生活負擔。大學生每個月多少錢才夠花？哪個德國城市的房租相對便宜呢？
經濟2018年10月14日
Studenten Universität Bonn (DW/A.Islam)

德國最古老的十所大學

德國最古老的十所大學

德國有百餘所綜合性大學，其中許多有數百年的歷史。
教育2018年3月4日12 張圖
Jonida Cangonja und Migena Kodra Studentinnen Uni Bonn

芝麻開門，德國大學！

芝麻開門，德國大學！

中國留德學生每年以近10%的速度增長，但較中國每年30%的留學生增長率來說，這個數字顯然相距甚遠。德國高校怎樣才能吸引更多中國學生？波昂大學校友、經濟學者沈凌做出了一番思考。
教育2017年6月25日