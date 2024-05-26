瓜地馬拉总統：中國拒絕貨物入境或與對台邦交有關

瓜地馬拉總統阿雷瓦洛表示，中國拒絕部分來自瓜地馬拉的貨物入境，他推測這可能與瓜地馬拉的對台外交關係有關。

（德國之聲中文網）本周四（5月23日），瓜地馬拉出口商協會通報，至少七個夏威夷果貨櫃无法進入中國，貿易商被告知瓜地馬拉的夏威夷果和咖啡被拒絕入境。

中南美洲國家瓜地馬拉是台灣僅存的12個邦交國之一。

瓜地馬拉总統阿雷瓦洛（Bernardo Arevalo）在短影片平台TikTok的一場直播問答環節中表示：「如你所知，幾天前台灣新政府剛舉行就職典禮，而瓜地馬拉与台灣有外交關係。跟中國可能會發生一些相關的爭端。」

瓜地馬拉外交部長馬丁內斯（Carlos Ramiro Martinez）周一出席了台灣總統賴清德的就職典禮。

阿雷瓦洛表示，瓜地馬拉政府正在努力解決這一問題，但尚未收到中國的回應。

根據出口商協會數據，去年瓜地馬拉向中國出口價值8200萬美元的商品。

2023年3月蔡英文訪問瓜地馬拉，會見該國時任總統賈馬特 圖片來源： Johan Ordonez/AFP

根據台灣總統府的新聞稿，賴清德和阿雷瓦洛周二舉行影片談話，賴清德感謝阿雷瓦洛的堅定支持，並期待在現有基礎上持續合作，進一步促進兩國邦誼。

新聞稿稱，賴清德邀請阿雷瓦洛訪問台灣，而阿雷瓦洛也邀請賴清德訪問瓜地馬拉，期盼透過兩國元首互訪，展現堅定邦誼及雙方合作成果。

去年，在瓜地馬拉邻國宏都拉斯与台北斷交並轉而與北京建交的一周後，時任總統蔡英文訪問了瓜地馬拉。



（路透社）

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