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環球時報
《環球時報》（Global Times），是一份中國報紙。由人民日報社於1993年1月在北京創辦和持續出版，分中英文版，在中國國內具有相當的影響力。是一份國際新聞類的綜合型報。
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深度報導
梅西香港缺陣日本復出 延燒成「辱華」風波？
梅西香港缺陣日本復出 延燒成「辱華」風波？
阿根廷球王梅西先在香港友賽缺陣，繼而在日本「復出」，令他和國際邁阿密球會亞洲之行的軒然大波不單沒有平息，更在球場外迅速發酵成公關甚至政治危機，當中來龍去脈是什麼？
體育
2024年2月8日
2024年2月8日
德語媒體：傾斜的中立
德語媒體：傾斜的中立
巴勒斯坦權力機構及部分阿拉伯國家的代表團，選擇北京作為其外交斡旋努力的第一站，足見中國在中東不斷增強的影響力。但中方既不譴責哈馬斯暴行，也不提及人質問題，令德語媒體對北京的中立立場產生了懷疑。
媒體
2023年11月22日
2023年11月22日
台軍演借鑑烏克蘭 專家：防禦而非挑釁北京
台軍演借鑑烏克蘭 專家：防禦而非挑釁北京
台灣一年一度的「漢光演習」28日畫下句點。為了應對中國對台灣的潛在入侵，台灣軍方將多項烏克蘭防禦戰術納入了本屆軍演科目之中。而面對中國官媒的質疑與批評，台灣軍事專家怎麼看？
政治
2023年7月28日
2023年7月28日
馬斯克轉武漢實驗室洩毒說 《環球時報》指其「砸中國的鍋」
馬斯克轉武漢實驗室洩毒說 《環球時報》指其「砸中國的鍋」
《環球時報》官方微信公號和微博2月28日發表題為「馬斯克，你這是在砸中國的鍋嗎？」的評論文章，指責特斯拉老闆馬斯克轉發一則推特言論，助長新冠病毒來自武漢病毒研究所的理論。
政治
2023年3月1日
2023年3月1日
付國豪已於去年10月去世 其父親稱因抑鬱症病故
付國豪已於去年10月去世 其父親稱因抑鬱症病故
環球時報前記者付國豪的父親11月17日在社交平台發布了付國豪已於2021年10月25日晚間病逝的消息。香港反送中運動期間，付國豪2019年8月13日在香港機場被質疑是公安臥底後遭到示威者捆綁毆打。其間他高喊「我支持香港警察」的影片在社媒上廣
政治
2022年11月18日
2022年11月18日
落實「20條」？中國多地取消全員核酸檢測
落實「20條」？中國多地取消全員核酸檢測
中國官方公佈了進一步改善新冠疫情防控工作的「20條」之後，多地政府和國外使領館陸續取消或暫停全員核酸檢測。外界關注，「動態清零」總方針是否將有所鬆動？
政治
2022年11月15日
2022年11月15日
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