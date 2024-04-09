You need to enable JavaScript to run this app.
跳轉至内容
跳轉至主選單
跳轉到更多DW網站
最新影片
地區
中國
德國
台灣
歐洲
香港
亞洲
主題
人權
新聞自由
法治國家
氣候環境
分類
政治
經濟
文化
科技創新
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係
全景觀看「習馬會」
俄羅斯入侵烏克蘭
简
廣告
環境保護
環保，指人類為解決現實的或潛在的環境問題，協調人類與環境的關係，保障經濟社會的持續發展而採取的各種行動的總稱。
跳轉至下一欄 即時新聞
即時新聞
2024年4月9日
2024年4月9日
歐洲人權法院裁決：氣候保護是一項人權
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
歐盟峰會：重振經濟是當務之急
歐盟峰會：重振經濟是當務之急
歐盟經濟同中美兩大經濟體的距離正在逐漸拉大，這也是本周四歐盟峰會上的主要議題。各國領導人將就如何進一步阻止經濟滑坡以及如何重振經濟展開討論
政治
2024年4月18日
2024年4月18日
快時尚法案： 法國再次引領時尚潮流？
快時尚法案： 法國再次引領時尚潮流？
對於法國國民議會一致通過的遏制快時尚新法案，大多專家和活動人士都表示歡迎，但也有人持不同的看法。
經濟
2024年4月14日
2024年4月14日
法國議會通過法案遏制快時尚發展
法國議會通過法案遏制快時尚發展
法國國民議會投票通過了由執政黨聯盟提議的遏制快時尚的法案，主要限制措施包括禁止為最廉價的紡織品做廣告，以及對低價商品徵收環保費。
經濟
2024年3月15日
2024年3月15日
柏林特斯拉工廠遭破壞後已恢復供電
柏林特斯拉工廠遭破壞後已恢復供電
位於柏林郊外的特斯拉超級工廠一周前遭到極左組織破壞，其供電系統比預期提前修復。被迫中斷的特拉斯生產系統將逐步恢復。
經濟
2024年3月12日
2024年3月12日
法國農民抗議者衝擊巴黎國際農業展
法國農民抗議者衝擊巴黎國際農業展
一群法國農民強行闖入巴黎國際農業展大門，呼籲總統馬克宏辭職。數月以來，歐洲農民持續舉行抗議活動，抱怨利潤削減、官僚作風和不公平競爭。
經濟
2024年2月24日
2024年2月24日
上圖書館借衣服 時尚也能很環保
上圖書館借衣服 時尚也能很環保
這家圖書館不借書，借的是衣服！時尚產業是環境污染的主要來源。為了讓穿時尚更永續更環保，阿姆斯特丹 出現了一家「時尚圖書館」，時尚愛好者可以通過借衣服來減少快時尚對地球資源的消耗。
自然與環境
2024年2月18日
2024年2月18日
03:29 分鐘
顯示更多
廣告