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瑞士
西歐內陸山地國家。北靠德國，西鄰法國，南接義大利，東臨奧地利和列支敦士登。首都伯爾尼，其他主要城市有巴塞爾、蘇黎世、日內瓦、盧塞恩等。
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即時新聞
2024年4月11日
2024年4月11日
瑞士舉行烏克蘭和平會議 拜登參加 俄方缺席
2024年3月30日
2024年3月30日
如何結束俄羅斯的侵略戰爭？烏克蘭請求印度幫助
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深度報導
涉嫌非法獲利數百萬 法國「假表王子」出庭受審
涉嫌非法獲利數百萬 法國「假表王子」出庭受審
因涉嫌銷售假表獲取暴利，一名男子目前正在法國接受庭審。此次庭審也使全球氛圍內日益猖獗的假表交易再度成為關注焦點。
社會
2024年3月12日
2024年3月12日
暖冬裡的歐洲滑雪場
暖冬裡的歐洲滑雪場
今年冬季，歐洲大多數地區降雪極少，這種天氣令大多數滑雪場叫苦不迭。大多數雪道都已經關閉，只有少數幾家依靠人造雪勉強維持。
自然與環境
2024年2月25日
2024年2月25日
9 張圖
瑞士辦烏克蘭問題峰會 烏方邀習近平出席
瑞士辦烏克蘭問題峰會 烏方邀習近平出席
烏克蘭總統澤倫斯基的一位高級顧問表示，烏克蘭正在邀請中國國家主席習近平參加瑞士舉行的關於烏克蘭問題的和平峰會。會議的日期和具體地點尚未確定。
政治
2024年1月26日
2024年1月26日
德語媒體：中國人口減少是好事
德語媒體：中國人口減少是好事
中國人口總數連續第二年減少，《新蘇黎世報》評論稱這是件好事，並且指出中國政府嘗試通過政策提高出生率是徒勞的。瑞士《商報》刊出的一篇文章認為，瑞士不應該對中國的善意抱有幻想。
社會
2024年1月20日
2024年1月20日
生活滿意度調查：瑞士名列榜首，德國倒數第二
生活滿意度調查：瑞士名列榜首，德國倒數第二
儘管發生了疫情和戰爭，在2022年的一項調查中，大多數歐洲受訪者表示對自己的生活相當滿意。瑞士名列榜首，奧地利緊隨其後，保加利亞墊底，德國倒數第二。
文化
2024年1月18日
2024年1月18日
中國與瑞士簽署聲明擴大貿易合作
中國與瑞士簽署聲明擴大貿易合作
全球領導人在達沃斯召開世界經濟論壇年會之際，瑞士總統阿姆赫德與中國總理李強在瑞士首都伯爾尼會面，旨在加強貿易關係。
政治
2024年1月16日
2024年1月16日
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