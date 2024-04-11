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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

瑞士

西歐內陸山地國家。北靠德國，西鄰法國，南接義大利，東臨奧地利和列支敦士登。首都伯爾尼，其他主要城市有巴塞爾、蘇黎世、日內瓦、盧塞恩等。

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即時新聞

2024年4月11日

瑞士舉行烏克蘭和平會議 拜登參加 俄方缺席

2024年3月30日

如何結束俄羅斯的侵略戰爭？烏克蘭請求印度幫助

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深度報導

涉嫌非法獲利數百萬 法國「假表王子」出庭受審

涉嫌非法獲利數百萬 法國「假表王子」出庭受審

涉嫌非法獲利數百萬 法國「假表王子」出庭受審

因涉嫌銷售假表獲取暴利，一名男子目前正在法國接受庭審。此次庭審也使全球氛圍內日益猖獗的假表交易再度成為關注焦點。
社會2024年3月12日
Das Bild zeigt eine gewundene Schneepiste auf einem ansonsten braunen Hügel.

暖冬裡的歐洲滑雪場

暖冬裡的歐洲滑雪場

今年冬季，歐洲大多數地區降雪極少，這種天氣令大多數滑雪場叫苦不迭。大多數雪道都已經關閉，只有少數幾家依靠人造雪勉強維持。
自然與環境2024年2月25日9 張圖
Russland Präsident Xi und Putin

瑞士辦烏克蘭問題峰會 烏方邀習近平出席

瑞士辦烏克蘭問題峰會 烏方邀習近平出席

烏克蘭總統澤倫斯基的一位高級顧問表示，烏克蘭正在邀請中國國家主席習近平參加瑞士舉行的關於烏克蘭問題的和平峰會。會議的日期和具體地點尚未確定。
政治2024年1月26日
評論作者認為，多子女家庭在富裕社會不再是主流，圖為上海一間幼兒園

德語媒體：中國人口減少是好事

德語媒體：中國人口減少是好事

中國人口總數連續第二年減少，《新蘇黎世報》評論稱這是件好事，並且指出中國政府嘗試通過政策提高出生率是徒勞的。瑞士《商報》刊出的一篇文章認為，瑞士不應該對中國的善意抱有幻想。
社會2024年1月20日
擁有哈爾施塔特這樣風景如畫的小鎮，難怪奧地利人的幸福感爆棚

生活滿意度調查：瑞士名列榜首，德國倒數第二

生活滿意度調查：瑞士名列榜首，德國倒數第二

儘管發生了疫情和戰爭，在2022年的一項調查中，大多數歐洲受訪者表示對自己的生活相當滿意。瑞士名列榜首，奧地利緊隨其後，保加利亞墊底，德國倒數第二。
文化2024年1月18日
瑞士總統維奧拉‧阿姆赫德（Viola Amherd）和中國總理李強還討論了烏克蘭和加薩的戰爭

中國與瑞士簽署聲明擴大貿易合作

中國與瑞士簽署聲明擴大貿易合作

全球領導人在達沃斯召開世界經濟論壇年會之際，瑞士總統阿姆赫德與中國總理李強在瑞士首都伯爾尼會面，旨在加強貿易關係。
政治2024年1月16日
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