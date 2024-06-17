瑞士烏克蘭和平會議有哪些成果？

在瑞士舉行的烏克蘭和平會議周日落幕。由80個國家簽署的閉幕聲明並未譴責俄羅斯的侵略，也未提出具體的和平計劃。烏克蘭總統澤倫斯基稱俄羅斯沒有和談的誠意，同時表示希望中國不是「烏克蘭的敵人」。

（德國之聲中文網）此次在瑞士比爾根斯托克（Bürgenstock）舉行的烏克蘭和平會議有93個國家參與，不過在閉幕聲明上簽字的是80個國家。巴西、印度、南非和沙烏地等重要國家最後沒有加入該聲明。

在這份僅兩頁長的文件中，與會國譴責威脅使用核武器，要求俄羅斯歸還從烏克蘭綁架的兒童，以及保障烏克蘭糧食出口的順暢。

金磚國家：缺席或低階官員與會

此前，外界對此次瑞士和平會議的期待並不高。德國總理肖爾茨會前曾多次稱之為需要呵護的"纖弱小草"。

東道主瑞士共向160個國家發出了邀請。與會的90多個國家，大部分派出了政府或國家首腦出席。不過美國總統拜登缺席，儘管他上周在義大利參加了7國集團領導人峰會，卻沒有順道前往瑞士，而是立即回國繼續競選籌款，由副總统哈里斯代為參加。

與會90多個國家中，80個簽署了閉幕聲明 圖片來源： Michael Buholzer/REUTERS

德新社報導指出，儘管沒有邀請俄羅斯，瑞士主辦單位仍竭力讓盡可能多的與俄羅斯關係接近的國家參與。但作為莫斯科最重要的友邦，中國一開始就拒絕與會；巴西只派了一位觀察員；印度和南非的與會代表層級都在部長級以下。

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即便如此，會議閉幕聲明還是對俄羅斯的友邦多有顧及，以盡可能地形成共識。聲明沒有明確譴責俄羅斯對烏克蘭發動的侵略，也沒有要求其撤軍，而是援引聯合國憲章，"承諾放棄威脅和使用武力侵犯他國的領土完整和獨立"。聲明強調，必須尊重所有國家的主權、獨立和國際認可邊界內的領土完整，這也包括烏克蘭。

澤倫斯基：中國不是烏克蘭的敵人

儘管如此，聲明文本也沒有得到所有國家的認可。13個國家沒有簽署這份聲明，包括巴西、墨西哥、沙烏地、南非、印度和印尼，加上缺席的俄羅斯和中國，G20國家中有8個都不支持瑞士和平峰會的閉幕文件。

烏克蘭總統則連斯基在會後的記者會上表示，"俄羅斯和該國領導層還不願意接受公正的和平"，並稱如果莫斯科同意撤軍，"明天就可以和我們開始談判"。

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澤倫斯基還表示，希望看到中國在解決衝突的協商中扮演更大的角色。"我相信，中國可以幫助我們。所以我很希望看到中方的建議。"澤倫斯基補充說，"烏克蘭從未說過中國是我們的敵人。"被問道他是否將中國是為朋友，澤倫斯基說："朋友是那些在困難的時候幫助你的人，我希望中國成為烏克蘭的朋友。"

閉幕聲明中提出的具體目標，除了拒絕使用核武器，還有保護被俄軍佔領的扎波羅熱核電站的安全，以及保障烏克蘭糧食的出口。後者對包括非洲在內的貧窮國家具有重要意義。聲明還要求交換所有戰俘。

東道主：立場差異大

瑞士聯邦總統阿姆赫德（Viola Amherd）在會後承認，與會國家的"視角和既有立場差異很大"，不過這是就烏克蘭和平進行的第一次得到廣泛支持的高級別國際會議。

俄羅斯總統普丁在和平會議前提出了莫斯科的和談條件，包括烏克蘭放棄頓涅斯克、盧甘斯克、扎波羅熱地區和克裡米亞半島的領土。這將超過烏克蘭國土面積的五分之一。

美國副总统哈裡斯上周六拒絕了普丁的要求，"我們必須實事求是地說，他不是在呼籲談判，而是在呼籲投降。"哈裡斯向烏克蘭承諾，美國將繼續支持烏克蘭抵禦俄羅斯的入侵，並表示："美國站在烏克蘭一邊，不是出於慈善心，而是為了我們自身的戰略利益。"

歐盟委員會主席馮德萊恩表示，俄羅斯參與烏克蘭和平會議的前提是，莫斯科必須認可遵守聯合國憲章。

會議閉幕聲明中沒有明確提及後續會議的安排。但簽署國表示希望讓俄羅斯參與未來的協商。烏克兰总统澤倫斯基承諾，將在不久後舉行第二次和平峰會。在閉幕後的新聞發布會上，他表示，會議的籌備工作或許需要幾個月，而不是幾年，一些國家已經表示願意主辦下一次會議。沙烏地被視為最有可能成為下一個東道主的國家。

（德新社、法新社）

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