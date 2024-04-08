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瑞典
位於斯堪地納維亞半島的北歐國家，首都為斯德哥爾摩。1995年加入歐洲聯盟。
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即時新聞
2024年4月8日
2024年4月8日
「危害國家安全」- 瑞典驅逐一名中國女記者
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深度報導
甜蜜誘惑 一種瑞典人無法抗拒的甜點
甜蜜誘惑 一種瑞典人無法抗拒的甜點
許多國家、許多文化在大齋期都有自己的傳統甜食。瑞典也不例外，有瑞典泡芙（也稱薩姆拉）。這種甜點使用杏仁醬，內餡還有奶油，熱量很高。
文化
2024年3月21日
2024年3月21日
04:42 分鐘
瑞典正式加入北約 結束200年中立
瑞典正式加入北約 結束200年中立
瑞典3月7日正式加入北約，成為北約第32個成員國。俄羅斯入侵烏克蘭後，瑞典放棄其中立政策，於2022年5月申請加入北約。這也標誌著瑞典終結200年來的不結盟政策。
政治
2024年3月8日
2024年3月8日
01:03 分鐘
堅定捍衛者2024：北約啟動史上最大規模演習
堅定捍衛者2024：北約啟動史上最大規模演習
北約啟動「堅定捍衛者」演習，將在歐洲多地展開海陸空行動。31個成員國及瑞典的9萬名軍人將參與此次演習。此次的大規模軍演旨在展示北約軍力如何迅速從北美移動至歐洲並啟動防禦，演習將持續至5月底。
政治
2024年2月14日
2024年2月14日
02:11 分鐘
瑞典DJ老奶奶扭轉你對北歐人的看法
瑞典DJ老奶奶扭轉你對北歐人的看法
來自瑞典斯德哥爾摩的Madelein Månsson今年79歲。熱愛音樂的她有一個特別的身份：DJ Gloria。不過，想要在她的帶領下一同狂歡，你的年齡必須在50歲以上。
音樂
2024年1月28日
2024年1月28日
01:46 分鐘
兩瑞典人當街遭槍殺亡 比利時恐攻威脅升級
兩瑞典人當街遭槍殺亡 比利時恐攻威脅升級
2名瑞典籍人士16日晚間在比利時首都布魯塞爾遭當街槍殺斃命，45歲的突尼斯籍槍手於17日被警方擊斃。案發後曾有一名自稱為恐怖組織「伊斯蘭國」成員在網路上發文宣稱發起了該攻擊，比利時也緊急將布魯塞爾的恐攻警報提升至最高級別。
政治
2023年10月17日
2023年10月17日
瑞典在歐洲點燃生產綠色電池的希望
瑞典在歐洲點燃生產綠色電池的希望
Northvolt是歐洲最大的本土電動車電池廠商，位於瑞典。它的投資者包括德國寶馬和大眾。這個電池巨頭也計劃在德國設廠。
經濟
2023年9月25日
2023年9月25日
05:08 分鐘
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