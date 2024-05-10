瑞典萬人抗議以色列參加今年的歐洲歌唱大賽

根據瑞典警方的統計，昨天超過1萬名抗議者參加了反對以色列參加歐洲歌唱大賽的示威活動。今年的歐洲歌唱大賽在瑞典馬爾默舉行。以色列歌手戈蘭以一曲《颶風》進入到決賽。

（德國之聲中文網）周四（5月9日），數千名反對以色列參加歐洲歌唱大賽的抗議人士歌唱大賽第二場准決賽前舉行示威。

據警方估計，包括氣候活動家格蕾塔‧桑伯格（Greta Thunberg）在內的一萬多人參加了這場抗議活動。

幾個小時後，以色列歌手艾登‧戈蘭（Eden Golan）在半決賽中演唱了歌曲《颶風》（Hurricane），經過公眾投票進入決賽。

馬爾默體育場周圍設置大量障礙物

當天的准決賽在瑞典馬爾默體育場（Malmo Arena）舉行。賽場周圍設置了金屬路障和大型混凝土塊。瑞典警方還獲得丹麥和挪威警察的協助與支持。

警方表示，遊行隊伍穿過城市的時候是「安靜的」，但示威者在喧鬧的集會上點燃了和巴勒斯坦國旗顏色一致的煙霧彈，參與者高喊著有爭議的口號，包括「從河流到海洋，巴勒斯坦將獲得自由」以及「以色列是一個恐怖主義國家」。抗議者們呼籲加薩停火。

組織方表示，他們計劃在周六決賽前再次遊行。

氣候活動家格蕾塔‧桑伯格（Greta Thunberg）也參與了抗議活動。 圖片來源： Johan Nilsson/EPA

歐洲廣播聯盟表示歐洲歌唱大賽是非政治性的

早些時候，以色列政府向其公民發出明確警告，理由是「切實擔心」他們可能成為攻擊目標。以色列歌手艾登‧戈蘭在綵排期間表演時，可以聽到大聲的噓聲。

因為加薩戰爭的緣故，幾個月來都有強烈的抗議以色列今年參賽的聲音，但是組織歐洲歌唱大賽的歐洲廣播聯盟（EBU）還是裁定允許以色列今年參賽。

戈蘭在獲准參加比賽之前被迫更改了歌曲的標題和歌詞。她最初選擇的歌曲標題是「十月雨」（October Rain），似乎是暗指10月7日哈馬斯對以色列的襲擊，這場襲擊引發了當前的戰爭。

歐洲廣播聯盟表示：「廣播聯盟認識到今年的歐洲歌唱大賽在中東可怕的戰爭背景下引發的強烈情感和意見。」允許以色列參加比賽，對此承擔責任的是歐洲廣播聯盟，「而不是藝術家」。戈蘭前往馬爾默「是為了通過音樂語言分享她的音樂、文化以及團結的訊息」。

歐洲廣播聯盟表示歐洲歌唱大賽是非政治性的，但批評者強調俄羅斯因2022年入侵烏克蘭而被排除在比賽之外。一年前，白俄羅斯因其在人權和新聞自由方面的記錄也被排除在外。今年的比賽還禁止展示巴勒斯坦國旗。

（法新社、德新社、路透社）

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