班克斯讓動物重獲自由
最近，倫敦市民有幸地欣賞到了一場別開生面的動物展，那就是由英國知名街頭藝術家班克斯(Banksy)所創作的動物主題的涂鴉作品。有穩健的山羊、也有戀愛的犀牛，漫步在倫敦街頭尋找到它們的剪影，也不失為一種樂趣。
大猩猩領導的「越獄」行動
班克斯動物系列的第九幅新作的主角是一隻大猩猩，只見它用力拉起動物園的鐵卷門，一隻海豹和幾只鳥飛奔而出，門內還有一雙雙眼睛窺望著門外的世界。不過據BBC的報導，該作品是動物系列的最後一幅。好在這位街頭藝術家總是會帶我們意外的驚喜…
犀牛也要談戀愛
誰能告訴我那隻犀牛在做什麼？ 乍眼一看，這只不安分的犀牛似乎愛上了一台廢棄的汽車，即將上演一部激情四溢的「愛情動作片」。但定睛一看，搭配上引擎蓋上的交通錐，是不是覺得這台汽車神似一隻犀牛。或許班克斯的動物園裡很快就要迎來新生命？
班克斯動物園裡的水族館
猜猜看，這是誤入水族館的警衛亭還是勇闖警衛亭的魚缸？ 對於這部作品解讀，可謂是千人千面。有人認為這些是食人魚，是在暗諷警察內部的諸多醜聞。不過藝術家解釋道，他單純地希望在整個社會被令人不安的新聞消息籠罩之際，設計一些街頭藝術為眾人打氣。
伸懶腰的貓
喵~ 不當社畜的感覺棒棒噠！ 在倫敦西北部的一塊廢棄廣告牌上，一隻黑貓慵懶地舒展著身體，並在試圖抓撓木頭貓架的破損部分。不過，該作品現身沒多久，就被廣告牌主人以安全為由將其拆除。此舉讓班克斯的粉絲們頗為不滿，畢竟大多數人專程跑過來就是為了看這副作品。好在廣告牌主人承諾會將這幅作品捐贈給藝術畫廊。
偷食魚的鵜鶘
班克斯動物系列第五幅作品降臨在倫敦東北部、一間炸魚薯條店的外部牆壁上。壁畫裡的兩只鵜鶘正享受著餐廳裡的美味的魚。這家餐廳老闆非常激動並在Instagram上發文表示感謝，「很榮幸能在我們店的牆上擁有一幅@班克斯的作品！感謝你選擇了我們，並在沃爾瑟姆斯托（Walthamstow）展示你的才華。」
月光下孤獨的狼
出現在倫敦街頭的第四幅作品是一隻孤獨嚎叫的狼，背景的衛星天線似乎象徵著一輪明月。可惜的是，它的嚎叫聲並未持續多久。據目擊者稱，一些蒙面人利用梯子爬上屋頂，將衛星天線整個拆下帶走了。
在都市叢林中蕩鞦韆
在班克斯展示動物系列作品的第三天，三隻猿猴出現在倫敦東區紅磚巷（Brick Lane）。紅磚巷一帶是倫敦最具活力、充滿文藝氣息的潮流集散點之一。此時班克斯的粉絲們已經有預感，班克斯定會帶來聲勢更為浩大的系列作品。
和大象做鄰居
班克斯到底想通過這兩只互伸鼻子的大象傳遞什麼樣的訊息呢？社群網站上充斥著各種假說，有沒有可能是班克斯借大象形象，帶出那句英語諺語 「房間裡的大象/ an elephant in the room」 來諷刺大家對當前社會存在的問題視而不見呢？
孤立無援的山羊
這副以山羊為主角的壁畫就是班克斯動物系列最早公開的作品，展示了一隻山羊在下方岩石墜落、孤立無援卻不得不努力保持平衡的場景，這一幕也被另一頭的一台攝影頭注視著 ----原本鏡頭是對著街頭。據悉，安保公司的員工已將攝影頭方向調整到原來的位置。