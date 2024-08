班克斯到底想通過這兩只互伸鼻子的大象傳遞什麼樣的訊息呢?社群網站上充斥著各種假說,有沒有可能是班克斯借大象形象,帶出那句英語諺語 「房間裡的大象/ an elephant in the room」 來諷刺大家對當前社會存在的問題視而不見呢?