班克斯動物系列的第九幅新作的主角是一隻大猩猩，只見它用力拉起動物園的鐵卷門，一隻海豹和幾只鳥飛奔而出，門內還有一雙雙眼睛窺望著門外的世界。不過據BBC的報導，該作品是動物系列的最後一幅。好在這位街頭藝術家總是會帶我們意外的驚喜…