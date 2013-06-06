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王荔蕻
中國知名維權人士。
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深度報導
李旺陽「離世」一周年
李旺陽「離世」一周年
6月6日是湖南民運人士李旺陽離奇死亡一周年紀念日，香港支聯會分別至香港中聯辦門前抗議和在旺角舉行悼念活動，繼續向中國當局追索真相。
2013年6月6日
2013年6月6日
王荔蕻案駁回上訴維持原判
王荔蕻案駁回上訴維持原判
周四(10月20日)上午，北京第二中級法院駁回維權人士王荔蕻的上訴，維持原判。
2011年10月20日
2011年10月20日
兩位中國人士獲推動中國進步獎
兩位中國人士獲推動中國進步獎
澳洲齊氏文化基金會將"推動中國進步獎"頒發給中國獨立製片人王利波和維權人士王荔蕻
2011年10月9日
2011年10月9日
王荔蕻對9月刑期不服提出上訴
王荔蕻對9月刑期不服提出上訴
北京一個區法院周五以"尋釁滋事"罪判處人權活動人士王荔蕻9個月 有期徒刑。王荔蕻不服上訴。德國政府人權專員稱，該案讓人得出政治迫害的印象。
2011年9月9日
2011年9月9日
德國政府人權專員呼籲立即釋放王荔蕻
德國政府人權專員呼籲立即釋放王荔蕻
中國維權人士王荔蕻涉嫌"尋釁滋事"一案周五在北京開庭。國際人權組織對此案提出了嚴厲批評，德國政府人權專員勒寧也呼籲北京當局立即釋放王荔蕻。
2011年8月13日
2011年8月13日
趙連海因聲援王荔蕻被警方帶走
趙連海因聲援王荔蕻被警方帶走
8月12日，北京維權人士王荔蕻案開庭審理，被稱為中國"結石寶寶之父"的趙連海突破看守抵達庭審現場，向在場的媒體表達了他的聲援。與結束聲援活動返回時，在其家門外的樓道，被等候的十幾位警察強行帶走。
2011年8月13日
2011年8月13日
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