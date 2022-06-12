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王立軍
薄熙來事件中的關鍵人物
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深度報導
客座評論：習近平驚覺人心不穩？大警察成功製造中國敵人
客座評論：習近平驚覺人心不穩？大警察成功製造中國敵人
關於習近平的謠言如此之多，只是社交媒體的一個特性，還是二十大前黨內真存在反習暗流？習近平強調要保持人心穩定，是不是因為人民警察製造了太多的敵人？
政治
2022年6月12日
2022年6月12日
重慶公安局局長又雙叒叕落馬
重慶公安局局長又雙叒叕落馬
中央紀委國家監委網站周日晚間發布聲明，稱重慶市副市長、公安局局長鄧恢林涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查。連續幾任重慶市公安局局長都相繼落馬，其中包括引爆「逃館」事件的王立軍。網友紛紛表示「重慶公安局長是高危職業」。
政治
2020年6月15日
2020年6月15日
重慶前市委書記孫政才被中紀委立案調查
重慶前市委書記孫政才被中紀委立案調查
7月中旬原貴州省委書記陳敏爾突然調任直轄市重慶市委書記，這次官場的變動不僅十分突兀，更重要的是，原重慶市委書記孫政才哪裡去了？新華社的一句話解開了這個謎團。
政治
2017年7月24日
2017年7月24日
重慶新書記要求肅清薄王「遺毒」
重慶新書記要求肅清薄王「遺毒」
中國官方媒體周二報導稱，中國西南城市重慶新任領導人敦促官員肅清該市前任黨的領導人薄熙來的「遺毒」。薄熙來因一場充滿戲劇性的腐敗醜聞，在2013年被判處終身監禁。
政治
2017年7月18日
2017年7月18日
這樣的民法總則該不該點個贊？
這樣的民法總則該不該點個贊？
本周中國人大會議通過民法總則。其內容與人們的生活息息相關，涵蓋了財產、婚姻、土地等多個方面。有人認為應為民法總則的誕生"點贊"，然而有專家指出，現在就"點贊"，未免為時過早！
政治
2017年3月17日
2017年3月17日
長平觀察：如何清除「薄、王」遺毒？
長平觀察：如何清除「薄、王」遺毒？
中央巡視組批評重慶清除「薄、王」思想遺毒不徹底。時評人長平指出，「薄、王」遺毒非專屬，而是專制政權的標配，而且當下正藥力大發，禍及全球。
政治
2017年2月16日
2017年2月16日
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