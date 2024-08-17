猴痘疫情激增 世衛組織敦促加緊生產疫苗

世衛組織宣佈猴痘疫情激增，上升為「國際關注的突發公共衞生事件」。該組織敦促製造商加快猴痘疫苗的生產，以控制危險病毒株的傳播。

（德國之聲中文網）世界衞生組織周五（8月16日）敦促製造商加快猴痘疫苗的生產，以控制危險病毒株的傳播。周三，世衛組織宣佈猴痘疫情激增，上升為「國際關注的突發公共衞生事件」，即衞生事件最高警戒級別。隨著1b型病毒株病例在剛果民主共和國激增並擴散到其鄰國，世衛組織發出此警告。



「我們確實需要製造商大規模提高生產，以便能夠獲得更多的疫苗，」世衛組織發言人瑪格麗特‧哈里斯對記者說。世衛組織正在請求擁有猴痘疫苗庫存的國家將其捐贈給正在爆發疫情的國家。

近年來使用多猴痘疫苗有兩種——由丹麥製藥公司Bavarian Nordic生產的MVA-BN疫苗，以及日本的LC16疫苗。哈里斯表示，目前有50萬劑MVA-BN疫苗庫存，如果有買家出價，另外240萬劑可以迅速生產出來。到2025年，如果有明確的採購請求，還可以再生產1000萬劑。

「LC16」是一種非商業化疫苗，是代表日本政府生產的。這種疫苗有相當數量的儲備，」哈里斯補充道。她表示世衛組織正在與東京合作以促進其捐贈。

杯水車薪的疫苗

猴痘蔓延多國 疫苗獲批上市 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

無國界醫生組織表示，那些擁有疫苗庫存但沒有疫情的國家「必須盡可能多地向受影響的非洲國家捐贈疫苗」。該組織還敦促Bavarian Nordic公司降低其價格，稱MVA-BN疫苗對大多數受猴痘威脅國來說價格過高。



國際紅十字會與紅新月會聯合會是世界上最大的人道主義網路，該組織表示，在應對猴痘疫情時面臨重大挑戰。紅十字會高級公共衞生應急官員布朗溫‧尼柯爾表示，大多數疫苗庫存集中在富裕國家，而迄今為止運往非洲的疫苗數量「只是杯水車薪」。

「整個非洲大陸在測試、治療和疫苗方面嚴重短缺。這些短缺嚴重阻礙了遏制疫情的能力。」她說。

情況複雜的局面

由譚德塞領導的世衛組織將向各國發布應對猴痘激增的臨時建議。猴痘病毒有兩種亞型：一種是毒性更強且致命性更高的1型病毒，在中非的剛果盆地流行；另一種是2型病毒，在西非流行。



譚德塞周四在聯合國衞生機構的衞生應急預防、準備和應對常設委員會會議上表示，剛果民主共和國疫情的上升由兩種不同的1型病毒株引發。第一種是在剛果西北部爆發的，以前稱為1型病毒株，現在稱為1a型病毒株的疫情。此疫情主要影響兒童，並通過多種傳播途徑傳播。第二種疫情發生在剛果東北部，是去年9月首次發現的一種1型病毒株的一個新分支，稱為1b型病毒株，主要通過成年人之間的性傳播迅速擴散。

1b型病毒株的傳播及其在鄰國的檢測是世衛組織發出最高警報的主要原因。譚德塞表示：「這是一個複雜的局面，應對這些疫情並將其控制住，需要一個複雜、全面且協調的國際響應」。



（法新社）



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