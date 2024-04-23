特斯拉在德超級工廠將裁去400個崗位

特斯拉在德國格林海德的超級工廠將削減400個固定工作崗位。該工廠擁有約12500名員工。先前，特斯拉首席執行官馬斯克宣佈，特斯拉將在全球裁員10%以上。

（德國之聲中文網）美國汽車製造商特斯拉本周二對柏林-布蘭登堡廣播公司（RBB）表示，柏林近郊格林海德（Grünheide）的特斯拉超級工廠將削減400個工作崗位。為避免辭退工人，特斯拉將向員工推出一個自願離職計劃。

兩周前，特斯拉首席執行官埃隆‧馬斯克在致員工的內部電子郵件中表示，該公司將在全球裁減超過10%的員工，以削減成本並提高生產率。

馬斯克2022年3月22日為特斯拉德國總理肖爾茨、特斯拉首席執行官埃隆‧馬斯克2022年3月22日出席格林海德（Grünheide）舉行的特斯拉超級工廠開業儀式 圖片來源： Patrick Pleul/pool/AP/picture alliance

特斯拉用疲弱的銷售數據來證明裁員的合理性。 該公司四月初公佈的數據顯示，今年第一季度，特斯拉全球汽車交付量出現近四年來首次下降，銷售額同比下降了8%，產量下降了1.6%，面對來自中國的激烈競爭和電動汽車需求普遍疲軟的局面，特斯拉也不得不降價促銷。迄今為止，特斯拉今年的股價已下跌約35%。

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格林海德的特斯拉超級工廠有大約12500名員工。據柏林-布蘭登堡廣播公司的報導，特斯拉已經辭退約2000名臨時工中的300人。 如今減少400個固定職位後，該超級工廠的員工人數將降至11800人。裁員人數不到百分之十。

未來，格倫海德的特斯拉工廠希望通過增減臨時工來應對變化。柏林-布蘭登堡廣播公司援引該公司的話說："盡可能高效地生產營運始終符合我們的利益。生產效率未來也將主要通過增加臨時工來實現。"

（法新社）

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