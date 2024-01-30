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特別行政區行政長官

中華人民共和國稱所屬特別行政區的行政首長為「行政長官」，俗稱「特區首長」，簡稱「特首」。

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深度報導

特首李家超（中）、律政司司長林定國（右）保安局局長鄧炳強（右）在新聞發布會上

香港啟動23條立法：增五大國安罪

香港啟動23條立法：增五大國安罪

睽違逾廿載，香港再次啟動基本法23條立法，就叛亂、竊取國家秘密、境外干預等訂立新罪行。學者分析，相較上次2003年的版本，這次內容更嚴苛，並進一步與中國國安觀接軌；五大類新罪行之中，重點針對香港社會與境外勢力的連繫。
政治2024年1月30日
此次是李家超擔任特首以來第二次到北京述職，匯報香港經濟、社會和政治等方面的最新情況。

北京調整香港特首述職安排 港媒：意在強化中央統一領導

北京調整香港特首述職安排 港媒：意在強化中央統一領導

本周一，香港特首李家超在北京述職。香港媒體分析報導稱，今年打破1997年以來的慣例，中國國家主席習近平和國務院總理李強同時聽取特首李家超述職，體現出「治港之變」。
政治2023年12月19日
根據目前台灣各項民調，民進黨正副總統參選人賴清德與蕭美琴雖然領先，但國民黨和民眾黨的組合也緊追在後。

客座評論：香港人看台灣總統大選

客座評論：香港人看台灣總統大選

每次台灣選舉都很重要，但有些屆別來得特別重要。譬如上一屆，蔡英文VS韓國瑜，香港人視為「華人社會最後抵抗共產政權」的保衛戰，香港的悲情氣氛也多少影響到台灣民眾的「芒果乾」（亡國感）效應，所以許多海外人士返台投票保衛家園。這次呢？
政治2023年12月11日
Hongkong | 26. Jahrestag der Gründung der Sonderverwaltungsregion | John Lee

美媒：港首李家超受美制裁 被拒參加APEC

美媒：港首李家超受美制裁 被拒參加APEC

《華盛頓郵報》引述不具名官員稱，因制裁原因，美國拒絕香港特首李家超出席11月三藩市APEC會議。中國外交部回應稱，制裁乃"非法無理"，美方應立即解除。
政治2023年7月28日
李家超在2022年5月被正式任命為香港第六任行政長官

美國務院改口：未決定是否邀李家超出席APEC

美國務院改口：未決定是否邀李家超出席APEC

在反對聲浪之中，美國務院13日修正聲明，表示先前的說法有誤，美方尚未決定是否邀請香港特首李家超參與APEC會議。同日，李家超強調主辦國有責任邀請成員出席。
政治2023年6月14日
港媒報導，香港公共圖書館網站已無法搜索到至少4名香港知名政治學者的著作。

公共圖書館撤書挨批 特首：借書須符香港利益

公共圖書館撤書挨批 特首：借書須符香港利益

香港公共圖書館近期大量下架六四相關館藏，連「明顯未涉及國安問題」的作品亦無倖免，遭學者批做法「過火」。16日，香港特首李家超卻說，人們仍可從私營書店取得這些書，「如果他們想買，就買得到」。
政治2023年5月16日
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