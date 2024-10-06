牆外文摘： 每一個張懸背後都可能是一個安溥

有評論指出，踩了中共紅線的藝人，若不「洗心革面」，將永遠與香噴噴的人民幣絕緣。也許是這緣故，安溥才毅然跟自己割席，改掉「張懸」這個「劣跡藝人」的名字，並徹底抹掉自己在社群網站留下的痕跡，然後以清清白白的「安溥」之身投奔對岸。

（德國之聲中文網）台灣「上報」發表文章《2014年後，張懸為什麼變安溥？》，作者馮睎干十三維度指出，台灣歌手安溥仍叫「張懸」的時候，她在許多社會議題上勇於發聲，聲援中國烏坎村、支持台灣太陽花學運、聲援香港反國教和雨傘運動，在英國開演唱會時還高舉台灣國旗，被小粉紅認定為十惡不赦的「獨派」。但在她使用本名「安溥」後，一切政治表態便戛然而止。從2020年1月1日參加溫州東海跨年音樂節開始，安溥一直暢通無阻在中國巡迴表演，直到今天。是什麼驅使她有這種變化呢？作者認為，不排除跟2014年聲援雨傘運動有關。林夕也是從傘運開始被中共打壓的，但他沒有「悔過」，終於在大陸變成「佚名」。張懸之前扮演社會運動者，或許一直不需付什麼代價，但這次聲援香港傘運，必然發覺已結結實實踢到一塊鐵板。踩了中共這條紅線的藝人，若不「洗心革面」，將永遠與香噴噴的人民幣絕緣，這是常識。也許是這緣故，她才毅然跟自己割席，改掉「張懸」這個「劣跡藝人」的名字，並徹底抹掉自己在社群網站留下的痕跡，然後以清清白白的「安溥」之身投奔對岸。

台灣歌手張懸資料圖片 圖片來源： CC-BY-NC-makzhou

文章說，台灣人其實應該感謝中共，是中共讓你看清楚：每一個張懸背後都可能是一個安溥。換了是你，又能否把張懸這個角色演到底呢？

小粉紅和青鳥皆要求戰略清晰

台灣「風傳媒」發表文章《從吳慷仁到安溥，尷尬的北漂之路》，作者林庭瑤指出，從吳慷仁說「錦繡中華」到安溥說「新中國」，採取戰略模糊，他們希望祝賀詞不那麼諂媚、還能保留點獨特性，但小粉紅和青鳥（註：指台灣抗議人士，源自社運「青鳥行動」）皆要求戰略清晰。在新冷戰下觸動敏感神經，藝人想要左右逢源，反而左右為難。但若把他們說成是屈從對岸的政治立場，遞出了「投名狀」，則是言過其實，何必有災難式的想像。

文章說，精於兩岸圈打滾的周傑倫，就很懂得灰色地帶，對兩岸政府和兩邊粉絲互不得罪。比方說，他擔任《中國好聲音》的導師時，有次他率領的戰隊在節目高歌〈我的祖國〉，但身為導師的周傑倫就不現身合唱，直到唱畢才登台亮相。還有一位萬人迷的港星劉德華，在兩岸三地的形象似有政治免疫力，怎麼也不會被冠上「親中藝人」。

做了影帝想賺錢的動機可以理解嗎？

新加坡「端傳媒」發表文章《慷仁與安溥：中華未必錦繡，人間卻已失格》，作者紅眼指出，港台藝人到大陸發展很普遍——香港叫「回大陸」、「北上」，台灣叫「去中國」、「西進」。做大做強，離開舒適圈，尋找更多發展和突破空間，這些都是聽著較悅耳的說法，但大家心裡都明白，片酬和賺錢機會不可能不是誘因。無數前車可鑑，但吳慷仁的「舔共」仍然惹來如此爭議，甚至令人如此反感，最大原因是吳慷仁過去形象一直正面朴實，他一直展露出近乎藝術家的演員特質，一個沒有明星排場和助理經理人前呼後擁的異數，一個為了演好角色不惜苦行自虐，願意為藝術犧牲，對作為演員有理想、有執著的戲痴。

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文章說，安溥昔日旗幟鮮明，高調支持港台學運、反政府示威的獨立歌手，如今甚至被揶揄用心良苦，手寫短箋真誠程度秒殺純粹刷屏幕轉發國慶帖文的「護旗大軍」。安溥一夜洗底，吳慷仁卻剛好相反，反而被大陸網民翻舊帳，認為他支持台獨。據聞他和孫儷正在上海拍劇，短短一日，已有不少聲音要求劇組易角，抵制吳慷仁。作者認為，吳慷仁做了影帝想賺錢的動機還是可以理解的，吃社運奶水的安溥變節舔共，那才是真的叫人完全不懂。

作者認為，北上發展都可以有好多程度，以香港藝人為例，可以做劉德華，完全瞓身（全力投入），都可以做梁朝偉，做張學友，賣藝不賣身。與大陸經理人公司簽約都不代表就是跪低，逢迎大陸那套想賺錢就要認祖宗的行規。

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