牆外文摘：習近平為什麼抓了自家「白手套」？

《紐約時報》記者傅才德指出，中國最有名的企業家馬雲也逃不脫中國的政治系統。更重要的是，全世界的系統，律師、金融系統、官員、銀行，還有證券公司，他們都在支持中國「白手套」秘密地控制公司。

（德國之聲中文網）由記者袁莉主持的「不明白」播客邀請《紐約時報》記者傅才德（Mike Forsythe）談最近發表的報導《揭秘馬雲和「明天系」肖建華的隱秘商業聯繫》背後的故事。傅才德指出，已被判刑入獄的肖建華曾經是太子黨的金融顧問，幫助他們買賣資產還有把他們在國內的人民幣的資產轉到國外，所以他跟各種各樣的領導人很密切。他有一個帝國，叫「明天系」，就是他們的，是一個國內的帝國，控制了很多銀行、保險公司，還有證券方面的公司。他是非常有權力的一個億萬富翁，因為他跟很多領導人的親戚有關係，比如習近平的母親齊橋橋和姐夫鄧家貴。齊橋橋要出售一些資產的時候也是用肖建華的服務來賣一些資產。還有李伯潭，賈慶林的女婿，也是跟肖建華一起投資。傅才德和袁莉分析認為，肖建華的被抓是因為習近平可以控制他，並用他所掌握的秘密來威脅政治對手。

傅才德在談到這類報導的價值時說，我們從中可以看到連中國最有名的、最可以羨慕的企業家，連這個人都不可避免中國的政治系統。更重要的是，全世界的系統，律師、金融系統、官員、銀行，還有證券公司，他們都是支持秘密地控制公司。這全部的系統支持肖建華用這些白手套來秘密地投資馬雲的公司，還有秘密地控制好幾個在香港，還有其他的地方，還有在中國國內的一個公司。「It takes a village」（這需要整個村莊的支持）。他認為這些金融系統有一個village（村莊）來支持肖建華這樣的人來繼續秘密地控制很多公司。

奧運話題與中國審查

美國《外交政策》雜誌發表文章《奧運會對中國意味著什麼》 ，作者潘文（John Pomfret）指出，巴黎夏季奧運會開幕式在中國社群網站上引發了熱議，但一天後討論就被審查壓制。在過去十年中，儘管中國公眾對LGBTQ群體的接受度有所提高，但中國當局對LGBTQ群體的態度卻越來越排斥。奧運會與中國的國家復興和現代化道路密切相關，還與男性氣概、民族主義和權力理念緊密相連。

文章說，奧運會在中國引發廣泛的公眾討論，但是存在審查紅線。例如，由於網球運動員彭帥指控一位中共前高官性騷擾，此類話題受到限制。儘管一些運動項目成為了備受關注的反腐調查對象，但與中國國際形象密切相關的國家奧運訓練系統卻基本未受影響。國際奧委會（IOC）和其他體育機構允許中國自行調查其醜聞，最終往往產生不可置信的無錯宣告。

潘文認為，中國公眾希望為自己的國家感到自豪，包括在競技場上。但他們也希望有一個繁榮的經濟和更多的對外開放——而這在後習近平時代看來都不太可能實現。

地方政府與訊息控制

關注中國話題的美國網站「中參館」（China File）邀請專家討論中國食品安全問題，傳媒研究者班志遠（David Bandurski）指出，在過去十年裡，不僅是關於食品安全的問題，幾乎所有與公眾直接相關的報導都受到限制。

班志遠說，無論我們對食品安全現狀有何評價，可以肯定的是，在專業報導和透明度方面，中國的訊息標準是世界上最差的之一。習近平上台以來，鞏固了領導層對社會各個方面的控制，確保最專業化的媒體也必須俯首聽命。他強調媒體的職責是服務於黨。然而，隨著對權力的集中，中國各地的地方政府在如何報導突發事件方面被賦予了更大的自主權。在許多情況下，現在的地方縣、市政府或其警察部門有權控制訊息發布，即使他們有各種理由隱瞞訊息，仍然被視為「權威」新聞來源。這種情況下，我們經常看到新華社等國家級官媒完全依賴地方媒體發布的報導——這是掩蓋真相的完美配方。

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