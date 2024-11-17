牆外文摘：「紅三代」薄瓜瓜能有多少台灣認同？

有評論認為，薄瓜瓜未在美國申請政治庇護，也未與外國相關單位合作，這些舉動確保他能長期在海外過著相對滋潤的日子，如今能前來台灣也不足為奇。為回報北京網開一面，他們也難以為台灣相關單位所用，最多聊點家族瑣事和茶餘飯後，仍會避免描述具體事跡。

（德國之聲中文網）台灣「上報」發表文章《台灣女婿薄瓜瓜只會有「一個中國」價值》，作者湯名暉（台灣大學國家發展研究所博士候選人、東協經濟貿易文化發展協會研究員）認為，所謂的「紅二代」或是「太子黨」並不是一個尊崇民主自由的公民社會所應當跟風甚至欽羨的群體，尤其是正從黨國體制走出的社會，更不應以封建心態將其視為特殊階級。這種反現代思維的風氣在部分媒體的加工之下，實則是對台灣民主化的嘲諷，威權的神話與符號崇拜仍然是難以祛除的魅影，更何況薄熙來夫婦的不法罪行放在哪個社會都是不堪的醜聞。

作者認為，從政治認同和意識形態來看，薄瓜瓜與大多數的海外幹部子弟家族相同，不可能認同「一個中國」以外的價值。他們的紅色血脈或許慢慢有著自由主義的成分，但是民族主義的結構仍舊延續，很難期待他們能有台灣認同。

文章說，薄熙來出事期間，薄瓜瓜兄弟都能平安無事，其他親朋好友也平安無事，甚至能到海外出行，也都是北京高層網開一面。至今即使北京對他或多或少有監控，但是薄瓜瓜未在美國申請政治庇護，也未與外國相關單位合作，這些舉動確保他能長期在海外過著相對滋潤的日子，如今能前來台灣也不足為奇，為回報北京網開一面，他們也難以為台灣相關單位所用，最多聊點家族瑣事和茶餘飯後，仍會避免描述具體事跡。

川普vs習近平：哪個男人會贏得較量？圖為兩人在2019年G20大阪峰會上的會晤 圖片來源： Brendan Smialowski/AFP/Getty Images

中國同意購買的2000億美元美國商品在哪裡？

《紐約時報》發表文章《川普将如何輸掉與中國的貿易戰》，作者保羅‧克魯格曼（Paul Krugman，2008年諾貝爾經濟學獎獲得者）認為，即使川普輸掉了大選，貿易戰也會爆發，這主要是因為中國不願意像一個負責任的經濟超級大國那樣行事。不幸的是，要引導美國政策度過可能即將到來的動蕩，川普可能是最糟糕的人選。他不會是美國打貿易戰的原因，但很可能是美國輸掉貿易戰的原因。

文章說，世界其他國家不會被動地接受中國巨大規模的貿易順差。本世紀前十年的「中國衝擊」告訴我們，無論自由貿易有什麼（真實的）好處，進口激增都會對受影響的工人和社區造成不可接受的損害。此外，中國是一個不認同民主價值觀的專制國家。任由它支配戰略上至關重要的產業會帶來無法承受的風險。因此，貿易戰即將來臨；在某種程度上，它已經開始。

那麼，川普会帶來些什麼？作者的答案是：無知、缺乏重點，以及任人唯親的可能性。還有，他容易上當受騙。作者指出，在他的第一個任期內，川普在最後簽署了其所謂的

「歷史性貿易協議」後停止了提高關稅，根據該協議，中國同意購買2000億美元的美國商品。中國實際購買了多少？一分沒有。

如果放任中國不斷變強，共產黨的胃口必然不止於台灣，甚至攻擊美國西海岸也不無可能 圖片來源： picture-alliance/dpa/Y. Zhihong

作為商人的川普会如何利用台灣？

台灣「風傳媒」發表文章《川普上台，台灣該怎麼辦？》，作者許劍虹（軍事史研究者）說，美國放棄台灣，可能正如陳納德在1949年所警告的，等同於將太平洋戰爭贏來的所有戰果讓給中共。這個代價過於巨大，也將動搖美國全球霸權的地位。而且沒人能保證，中共取得夏威夷以東的控制權後就會放手，不再繼續挑戰美國。若中共軍事與經濟實力強大到一定規模，對美國西岸發動攻擊也絕非天方夜譚。

作者認為，在這樣的情況下，美國自然不會讓台灣輕易被統一在中共的制度下，必然要確保台灣不被中華人民共和國控制。更何況川普是一個商人，知道中共有民族主義的壓力，無法失去台灣，只要台灣還在美國的勢力範圍之內，就可以不斷跟中共討價還價，那麼好的戰略資產，川普当然不可能輕易放棄，或者一次就賤賣給中共。

文章說，與拜登總統過去四年比起來，川普更願意向中華民國出售讓中共抓狂的關鍵性武器。民主黨政府與傳統的共和黨政府，因為怕過度刺激中共，在對台軍售上往往自綁手腳，不敢踰越《八一七公報》規格太多。川普在他第一任最後兩年，批准了M1A2T戰車、F-16C/D型戰機、海馬斯多管火箭以及MQ-9B死神無人機等新型裝備給台灣，速度之快是在小布希、歐巴馬以及拜登時代都難以想像。

摘編自其他媒體的內容，不代表德國之聲的立場或觀點。

川普再度執政 美國的印太盟友將迎來什麼？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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