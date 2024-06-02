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牆外文摘：六四鎮壓應該和南京大屠殺一樣來記憶

2024年6月2日

六四運動親歷者和研究者王超華認為，一個民族不能反省自己的罪惡，是不可能真正建立一個積極向上的社會的。所以不管是六四還是清零，這樣的歷史應該和南京大屠殺的歷史一樣來記憶。

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1989年6月5日，天安門廣場上集結的中國軍隊和坦克
1989年6月5日，天安門廣場上集結的中國軍隊和坦克圖片來源： Jeff Widener/AP/picture alliance

（德國之聲中文網）台灣"上報"發表評論《彭麗媛和中共七常委的"六四"故事》，作者杜政說，善良的人們一直希望中共"平反六四"，但看看中南海高層的更替，在當下習近平主導的中共政治中，看不到任何與"平反六四"相關的可能。現中共高層這批人在"六四"當年的表現，早已注定這一切。

文章指出，"六四"期間，習近平正主政福建省寧德地區。據官媒披露，習當時積極配合中共中央，阻止了浙江溫州學生跨省到福建搞串聯。第二年，習近平就升為福州市委書記。習近平當時批示道："第一要認定中央、跟定中央，一切聽從黨中央指揮；第二要堅決阻止學生入閩（福建）串聯，汽車上的標語更不能進寧德、進福建。"習近平還要求全區公安機關嚴密注視全區有關動態，做好"維穩"。

文章說，中共政治局常委中，有"六四"故事的還有王滬寧。王滬寧當時是上海復旦大學國際政治系主任兼教授，曾到美國訪學。"六四"後王滬寧還曾避居法國3個月。1989年4月，學生運動在上海掀起，復旦大學也出現絕食、演講、遊行。參加抗議的年輕教職工尋求資深教授們聯署請願信。他們找王滬寧簽名，但王不肯。相反，王滬寧在一份反對抗議的文件上簽名。

作者還指出，習近平的夫人彭麗媛，和"六四"有著神秘聯繫，官方有刻意掩蓋的痕跡。2013年3月，習近平上台之後，彭麗媛1989年在北京天安門廣場為戒嚴部隊演唱的微博和照片一度出現於微博，但很快被刪除。1989年"六四"時，彭麗媛剛和習近平結婚兩年，兩人是1987年在廈門結的婚。習近平當時跟定中央，強硬對學潮維穩。

吳仁華：六四鎮壓帶來了維穩體系

天安門鎮壓35周年之際，網路媒體"大聲"專訪了"六四"親歷者和研究者吳仁華。吳仁華認為，六四屠殺是改變中國這35年以來走向的一次關鍵性的事件。如果沒有六四屠殺，中國今天不會變成今天這樣。因為在天安門事件屠殺以後引起國內外的強烈反彈，共產黨政權當時面臨內外交困。六四以後，它採取了新的對策，比如說確立了維穩思維。維穩思維主要兩條，一條就是說穩定壓倒一切，這是鄧小平說的，萬事維穩為大。第二條就是將所有的不安定因素消滅到萌芽狀態。然後相應的，它就建立了維穩體系。所以維穩經費超過軍費，都是六四鎮壓帶來的。

吳仁華說，不能說是習近平時期才有維穩體系的。習近平只是因為紅二代出身，跟胡錦濤時期、江澤民時期相比表現得更狂妄，然後在經濟領域、政治領域又開倒車，所以大家稱之為總加速師。但是今天中國整體的問題就包括維穩體系、維穩思維，包括強烈的民族主義情緒，包括有很多人還在支持共產黨，包括很多知識分子為共產黨洗地，都是因為六四以後的措施帶來的。所以大家要去瞭解1989年天安門事件到底發生了什麼。如果我們不鎮壓，如果順勢而為推行中共當時說的政治體制改革，那今天的中國可能就不一樣了。

鮑家父子的六四記憶

王超華：社會裂痕應該進行公開辯論

"不明白播客"主持人袁莉專訪了六四運動學生領袖之一、加州大學洛杉磯分校助理教授王超華。王超華說，我們要紀念六四，和世界共享我們最值得記住的坦克人的形象，孤身一人擋在一列坦克之前。為什麼？因為這個才是我們民族精神最重要的一個基點，這才能夠向世界展現，我們中國人不是只知道錢，只知道去搶生意；而且不是只知道"犯我中華，雖遠必誅"這樣的民族主義話語的。

王超華認為，不能自省自己的罪惡的話，是不可能真正建立一個積極向上的社會。這屬於本社會內部造成撕裂的歷史，大家可以公開辯論。你認識到其中是有罪惡，然後才能往一個更好的道義、更公正的方向走。所以不管是六四還是清零，這樣的歷史應該和南京大屠殺的歷史一樣來記憶，不光是對外，而且要對內，就好像很多人士都在收集、整理文革的記憶，包括再往前的反右、大飢荒的記憶。這些東西都不應該被過去掩埋。

摘編自其他媒體的內容，不代表德國之聲的立場或觀點。

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