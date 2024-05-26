牆外文摘：「中國用語」是「支語警察」的假想敵？

有評論認為，無論帶有多少現實中國家力量的助推或宣傳，「中國用語」的傳播力，中國網路語言和新語言的生命力，都基於中國語言地景的多元性，基於現代標準漢語仍然沒有大一統的現實。

（德國之聲中文網）總部位於新加坡的「端傳媒」發表文章《台港「支語警察」辯論，與「華語」的標準化和生命力》，作者布言指出，過去幾周，安裝試用了 Meta 推出的新社交平台 Threads 的兩岸三地與海外華人用戶，都很難不被一場網民大辯論吸引眼球，那就是「支語警察」引發的「港台大戰」。這場大戰發源於一些 Threads 用戶對台灣漢語官話（台灣稱為「華語」或「中文」）環境中「中國用語滲透」的擔憂。這些用戶用「支語」來簡稱或蔑稱「中國用語」。在網上，一些「支語警察」們的發言帶著強烈焦慮。他們認為，「中國用語」屬於一種「敵國語言」，它的滲透是廣義的中國統戰的一部分，會影響台灣人的文化認同，從而令台灣人喪失自身的認同，最終被納入中國的統一劇本。

文章指出， 在中國大陸，普通話「一統天下」在短期內仍不可能——儘管普通話一致擠壓對方言和民族語言的生存，但後兩者的弱勢也引起關注。而除卻民間保育運動外，新出現的旅遊熱潮、地方「特色」經濟，也讓地方語言得到一定資源。從而，在未來可見的時間內，中國依舊可以被視為一個擁有大量多語人士的社會。或許可以說，這樣的多語交流環境，才是現代中國大陸的漢語仍然不斷可以創造新詞，並向台灣在內的華人世界不斷輸出的內在動力。

作者認為，無論帶有多少現實中國家力量的助推或宣傳，「中國用語」的傳播力，中國網路語言和新語言的生命力，都基於中國語言地景的多元性，基於現代標準漢語仍然沒有大一統的現實，基於地區分野、民族語言、地區方言/語言和口音的混融。這裡恰恰反映出，由這種「雜種」屬性衍生出的「文化輸出」能力和文化生命力，要遠超標準文化產品和標準語言的對外影響力。

賴清德不再向「中」靠攏？

針對賴清德520的就職演說，有論者將之定調為「務實台獨正式登場」。台灣「風傳媒」發表文章《灰犀牛才能突破僵局—評賴清德就職演說的兩岸關係》，作者朱政騏認為，相較於前兩位民進黨籍的總統，賴清德的就職演說是迥異於國民黨，也沒有去創造任何新的論述去迎合對岸領導人，其中對於兩岸關係的主張，幾乎就是朴實的闡述《台灣前途決議文》。前兩位民進黨總統，在首任的就職演說都向「中」靠攏，一方面將自己統獨的光譜往中間移動；一方面在措辭上盡量符合「一中原則」避免刺激中共，不過事實證明，中共並沒有因此買單，美方也沒有因此改由總統親發賀電，因為兩大國都是對黨不對人。

賴清德宣誓出任台灣總統後，中國舉行了大規模軍事演習。 圖片來源： Taiwan Coast Guard/AFP

作者認為，賴清德選擇當民進黨的總統，清楚的根據民進黨的黨綱黨章說明兩岸關係的立場，作為已三度執政且（民主化後）首次執政超過八年的執政黨，民進黨對兩岸關係當然有自己的主張，這是對台灣人民負責，給國際社會穩定的做法。迫使美中雙方必須認真面對民進黨對台灣前途的主張，好好研究如何處理這只灰犀牛可能暴沖造成的風險，從而找出在美中兩大國競爭之下，台灣海峽兩岸的和平相處之道。

中國被全球化潮流甩了？

清華國際關係院長閻學通，最近到香港發表演說，將當前國際形勢歸結為「逆全球化」。台灣「上報」發表評論《逆全球化是偽命題，中國被全球化拒斥才是真》，作者顏純鉤認為，這些年在全球化議題上唯一發生變化的，只是產業鏈轉移，實情只是中國被全球化邊緣化，被全世界拒斥於全球化潮流之外。

文章說，今日美歐各先進國家的進口商品，不再單靠中國一家的獨門生意供應，大量的供應鏈轉移到東南亞、墨西哥甚至東歐國家，中國被從全球化潮流中甩出來了。與此同時，大量中小國家迅速填補了中國的空位，他們不但順利承接了西方大量定單，甚至帶動本國基礎建設的高速發展。這個結果溯本清源，其實都是中共國挑起中美貿易糾紛惹的禍。

閻學通認為中共對逆全球化採取了很務實的三層次對策，最低層次是避免新冷戰，中間層次是避免美中權力與國力差距的擴大，最高層次是在亞太地區以至全球塑造有利的戰略環境。顏純鉤認為，最低層次已不可能，美中新冷戰格局已經形成，有去無回；中間層次也不可能，中共國要縮小與美國國力的差距，至少要等半個世紀；最高層次更無望，中共到處橫行，樹敵為樂，戰略環境沒有最壞，只有更壞。

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