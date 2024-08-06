熱浪襲來供電緊張：中國大城市的景觀照明非必要不啟動

（德國之聲中文網）今年的8月7日為二十四節氣的立秋，不過今年的立秋似乎並未能給中國南方地區帶來一絲涼意。持續多日的極端高溫天氣導致當地用電需求猛增，電網負荷快速攀升。

中國主要城市如何"保民電"？

據路透社消息，浙江省省會杭州市，為應對極端高溫天氣帶來的供電壓力，暫停燈光秀等非必要景觀照明，以確保民生用電需求。

杭州市因企業家和阿里巴巴、網易等科技巨頭而聞名，自8月2日以來，當地氣溫已連續多日超過40度。

隨著杭州電網負荷接連創新高，當地政府表示，將會實施一個"實用"且"細致"的電力保障計劃，確保道路等公共空間的功能性照明正常運行，並維護市民夜間出行安全。

另外，有著四大火爐之稱的江西省南昌市，其熱門打卡點----南昌八一起義紀念館的"光影八一"燈關秀也因熱浪縮短了展出時間，由原來的每晚兩場調整為一場。

作為國際大都市上海，其電網最高負荷也於8月2日首次突破4000萬千瓦的大關。據上海電網稱，上海市中心陸家嘴地區的公共建築單位面積耗電量是紐約曼哈頓或東京銀座的兩倍。

上海電網最高負荷突破4000萬千瓦大關 圖片來源： Ying Tang/NurPhoto/picture alliance

酷暑高溫天將會持續多久？

中國當地氣象專家在周二（8月6日）表示，極端高溫天會持續到8月11日。儘管拉尼娜現象帶來了降溫效果，但隨著全球變暖的加劇，氣候惡化已成為新常態。

據悉，今年中國經歷了自1961年以來的最熱的春天，緊隨其後的創記錄的五月份高溫，與之相伴的是中部農作物地區的為時數周的乾旱。

另外，隨著酷暑熱浪席捲東北亞，近鄰韓國和日本均有報導中暑身亡的案例。中國尚未公佈是否有因極端高溫導致的死亡事件。

如何對抗熱浪？ 高科技幫助你 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（路透社等）

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