熊貓、雞爪和長城 巴伐利亞州長訪華都去了哪兒？
巴伐利亞州長索德爾訪問中國的行程安排滿檔，在成都給了熊貓一個州長的抱抱之後，緊接著在北京會見中方高官，打卡長城和故宮，但他似乎對一些中華美食興趣不大，拒絕嘗試雞爪或兔頭。索德爾在中國都去了哪兒又見了誰？
州長的抱抱
巴伐利亞州長索德爾訪問中國的第一站不是北京，不是上海，而是成都。他參觀了熊貓繁育站，並給了毛茸茸的熊貓公仔一個州長的抱抱，索德爾此行也因此被稱為是「熊貓外交」。
在成都
在成都期間，索德爾與四川省委書記、省人大常委會主任王曉暉舉行會談，兩人還共同出席了兩省州重申友好省州關係協議簽署儀式。
參觀女足訓練賽
他還前往阿迪達斯成都可持續足球場，觀看了青少年女足的訓練賽。巴伐利亞有「大企之鄉」之稱，西門子、阿迪達斯、寶馬等多家知名德國企業的總部都位於巴伐利亞州。
雞爪、鴨舌和兔頭
不過，索德爾對中餐似乎興趣缺缺。周二（3月27日）在社群網站Instagram 上，索德爾分享了三張照片，並配文提到時差，他寫道：「現在是德國早上六點早飯時間。而在中國，已經到了吃午飯的時間。一些高光料理： 雞爪、鴨舌和兔頭。老實說：#索德爾不吃它......不過有人會愛吃。」
網友的吐槽
這引起了網民的熱議，有留言趁此機會提出批評，認為索德爾的做法像他處理政治問題一樣：「總是挑最好的部分，讓其他人處理不好吃的部分。也有人說他沒見過世面：「農民不認識的東西，他就不會吃。」也有人表示同情，寫道：「我想我也不敢吃，雖然我很想嘗嘗味道如何。」
與李強的會晤
不過，此次中國之行的重點不是熊貓也不是美食，而是計劃在周三（3月28日 ）與中國國務院總理李強的會談。此次隨行訪華的有一個經濟代表團。去年夏季，中國總理李強到訪慕尼黑時（見圖），身著傳統服裝的儀仗隊奏響軍樂列隊歡迎，這是巴伐利亞迎接貴賓的最高禮遇。
索德爾在北京
周二，人在北京的索德爾會晤了中國商務部長王文濤。根據中國商務部網站，雙方就中德經貿關係、地方經貿合作等議題進行了交流。索德爾表示，中國是巴伐利亞州第一大貿易夥伴，州政府重視對華合作，堅決反對「脫鉤斷鏈」。除了政治討論之外，這位巴伐利亞州長也去參觀了長城。
不到長城非好漢
索德爾出任州長之前，就已經多次訪問中國。而巴伐利亞州同中國的密切關係可謂源遠流長。早在1975年，時任基社盟主席的施特勞斯（ Franz-Josef Strauß）就曾自作主張，作為西德第一位政治家訪問中國，並同中國最高領導人毛澤東舉行了會談。
先斬後奏
不過，施特勞斯是在未提前通報總理府和外交部的情況下，對北京進行了先斬後奏式的訪問。並成為第一位訪問北京，並同毛澤東舉行會晤的西德政治家，但此舉曾令當時的西德政府大為光火。
三個友好省份
現在，巴伐利亞州在中國有三個友好省份。分別是四川、山東和廣東。索德爾這樣定義巴伐利亞州自己的中國戰略：「多一點務實精神，少一點道德說教。」索德爾強調，巴伐利亞州的對華關係，絕不是為了和聯邦政府對著干，但巴伐利亞州當然要有自己的側重面。
故宮也去了
索德爾還去了故宮打卡。周三在北京會晤李強之後，索德爾在本周四（3月28日）返回德國。此次中國之行在巴伐利亞州內部存在爭議。州議會反對黨社民黨議會黨團主席布隆（Florian von Brunn）敦促索德爾，「不要見了獨裁者，就對中國日益惡化的人權狀況隻字不提。」基社盟方面則反唇相譏，社民黨籍的聯邦總理肖爾茨也在積極維護對華關係，並將在四月出訪北京。