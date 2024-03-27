這引起了網民的熱議，有留言趁此機會提出批評，認為索德爾的做法像他處理政治問題一樣：「總是挑最好的部分，讓其他人處理不好吃的部分。也有人說他沒見過世面：「農民不認識的東西，他就不會吃。」也有人表示同情，寫道：「我想我也不敢吃，雖然我很想嘗嘗味道如何。」