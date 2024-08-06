無視鄰國擔憂，柬埔寨開啟中國資助運河項目

這條運河將連接湄公河和泰國灣，旨在減少對越南港口的依賴。然而，專家質疑這條水道是否足夠大以實現其宏偉的經濟目標。

（德國之聲中文網）柬埔寨首相洪瑪奈周一（8月5日）正式啟動了一項備受爭議的17億美元運河項目。這條中國資助的水道將全長180公里，將湄公河與大海連接起來。

數千名觀眾在現場觀看了洪瑪奈按下啟動按鈕。當總理稱讚這一"歷史性"進展時，他們歡呼雀躍。

"我們必須不惜一切代價建造這條運河。"洪瑪奈在掌聲中說道。這個項目在柬埔寨全國廣泛宣傳，各地鄉村都能看到廣告牌。 這條名為"福南特科"（Funan Techo）的運河將從金邊東南部湄公河上的一個地點延伸至泰國灣的大海，預計於2028年完工。

目前進入柬埔寨的貨物約有三分之一必須先經過越南港口。該運河的目標是減少這一比例，使貨物直接流入柬埔寨。

中資修建柬埔寨運河 越南很擔心 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

運河引發經濟和環境擔憂

然而，專家指出，這條水道的有限容量可能會阻礙這些經濟目標。它將僅有100米（328英呎）寬，5.4米（17.7英呎）深。

還有人擔心這條運河會如何影響湄公河的流量，湄公河是世界上最長和最重要的河流之一。柬埔寨是1995年湄公河協議的成員國之一，與越南、寮國和泰國共同承諾保護這條對每個國家的經濟和生態至關重要的河流。

越南要求提供有關該項目的更多細節，但柬埔寨政府表示，這只涉及湄公河的一條支流，並且已經提供了足夠的訊息。

柬埔寨副首相孫佔托稱讚該項目將創造"數千個工作崗位"，但長期以來，受新基礎設施項目影響的柬埔寨人抱怨說，當地居民經常被迫從家中搬遷，並且為重新安置提供的補償很少。

該運河的主要可行性研究是由中國路橋公司（CRBC）進行的。儘管如此，前首相洪森否認該項目是中國"一帶一路"計劃的一部分。

然而，中國進一步為運河提供資金的大門已經打開。 上個月，中國通過為柬埔寨海軍提供一些重大升級來加強其在南海的立足點。

遭受重創的柬埔寨旅遊業 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（美聯社、法新社）

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