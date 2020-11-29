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烏坎
烏坎是中國廣東省陸豐市的一個行政村，瀕臨南海。常住人口約13000。
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深度報導
牆外文摘：歐巴馬對中國太軟弱，拜登呢？
牆外文摘：歐巴馬對中國太軟弱，拜登呢？
有文章指出，歐巴馬自第一任期便有意識應對中國的挑戰，制定「重返亞太」戰略，當年被認為太過對抗中國，今天則顯得太軟弱。
政治
2020年11月29日
2020年11月29日
掌管國安公署的鄭雁雄是誰？
掌管國安公署的鄭雁雄是誰？
鄭雁雄是誰？ "會講粵語"、"作風強硬"、"對黨忠誠"、"官場上的'狠角色'"、講過"境外的媒體信得過，母豬都會上樹"……
政治
2020年7月8日
2020年7月8日
長平觀察:"一國兩制", 到頭來"都是我的錯"
長平觀察:"一國兩制", 到頭來"都是我的錯"
蔡英文表示台灣絕不會接受「一國兩制」。時評人長平指出，從西藏、香港、澳門到台灣，無論是否接受、如何實踐「一國兩制」，最後「都是我的錯」。
政治
2019年1月4日
2019年1月4日
長平觀察：烏坎結局，謊言背後的真相
長平觀察：烏坎結局，謊言背後的真相
繼林祖鑾入獄之後，9名烏坎村民又被判刑。時評人長平認為，這是對烏坎人打破官方謊言的打擊報復。
政治
2016年12月29日
2016年12月29日
刑至十年 民主村現崩塌危機？
刑至十年 民主村現崩塌危機？
因非法集會、妨害公務等罪名，中國南方一法院對廣東漁村烏坎9人分別判處最長十年的徒刑。烏坎曾被視為草根民主的搖籃。
政治
2016年12月27日
2016年12月27日
林祖戀案二審維持原判 維權律師稱「出人意料」
林祖戀案二審維持原判 維權律師稱「出人意料」
中國廣東一法院認定烏坎村前村委書記林祖戀「受賄罪」罪名成立，維持原判。林祖戀此前曾在「影片認罪」中表示不會上訴，但此後突然改變主意，提出上訴。律師劉曉原認為本案有許多令人不解之處。
政治
2016年10月20日
2016年10月20日
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