烏克蘭獨立日：澤倫斯基放狠話 俄烏交換戰俘

烏克蘭獨立日當天，該國總統澤倫斯基誓言要讓俄羅斯知道什麼是報應，並簽署多項針對俄羅斯的法律。此前一天，美國宣佈向烏克蘭提供新一批軍援，制裁支持俄羅斯戰爭的數百家實體，包括42家中國公司。

（德國之聲中文網）烏克蘭周六（8月24日）迎來該國第33個獨立日，烏克蘭總統澤倫斯基發表影片表示，俄羅斯試圖摧毀烏克蘭，但戰爭如今卻回到俄羅斯的領土了。

澤倫斯基透露，這段影片正是在基輔反攻俄羅斯的邊境地區錄製的。8月6日，烏克蘭對俄羅斯庫爾斯克（Kursk）地區發生進攻，這是俄羅斯發動侵烏戰爭以來，首次有烏克蘭正規軍開進俄羅斯本土。

澤倫斯基周六在影片中指出，烏克蘭再次讓世人感到意外，他誓言將讓俄羅斯知道什麼是報應。他還稱俄羅斯總統普丁為「紅場上的病人」，「不斷用紅色按鈕威脅所有人」。

在基輔的索菲亞廣場，澤倫斯基與波蘭總統杜達和立陶宛總理西蒙尼特共同參加了獨立日的官方慶祝活動。他宣佈烏克蘭軍隊成功測試了一種名為「Palianytsia」的新型無人機導彈，並表示「敵人將難以反擊」。

澤倫斯基簽署了多項針對俄羅斯的法律，包括禁止烏克蘭境內與莫斯科有關的宗教組織。 圖片來源： SERGEI SUPINSKY/AFP

烏總統簽署多項針對俄羅斯的法律

此外，澤倫斯基周六當天簽署了多項針對俄羅斯的法律，包括禁止烏克蘭境內與莫斯科有關的宗教組織。這項由烏克蘭議會本周二通過的法律將於發布30天後生效，要求所有與俄羅斯有關的宗教組織在九個月內與俄羅斯斷絕關係。莫斯科方面譴責這一舉措為「非法」。

澤倫斯基還簽署批准了《羅馬規約》，為烏克蘭加入國際刑事法院（ICC）鋪平道路。澤倫斯基辦公室稱，此舉增加「俄羅斯因戰爭罪被起訴」的可能性。澤倫斯基則表示，國際刑事法院成員資格是烏克蘭實現歐洲願景的重要一步。

此外，澤倫斯基簽署的另一項法律是允許在烏克蘭軍隊中與俄羅斯作戰的外國人獲得烏克蘭國籍。澤倫斯基還透露自己簽署了一項支持烏克蘭軍隊在敵對國領土上開展行動的新法律。他同時表示，這些法律的實施將進一步強化烏克蘭的獨立。

俄烏再次交換戰俘

周六當天，俄羅斯國防部表示，俄羅斯周六歸還了115名從庫爾斯克州俘獲的戰俘，並且已把115名烏克蘭武裝部隊的戰俘移交給烏克蘭用來進行交換。烏克蘭總統澤倫斯基亦證實，115名烏克蘭戰俘已從俄羅斯回國，感謝阿聯酋從中協助。

這次交換戰俘是2022年2月俄羅斯出兵烏克蘭以來，阿聯酋第七度促成俄烏交換被俘虜人員協議，同時是本月烏克蘭越境反攻俄羅斯以來的首次。

烏克蘭總統澤倫斯基證實，115名烏克蘭戰俘已從俄羅斯回國。 圖片來源： Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy/Telegram/Handout/REUTERS

戰火持續

與此同時，烏克蘭在庫爾斯克地區的軍事行動仍在繼續，而俄羅斯則在烏克蘭東部持續推進攻勢。烏克蘭軍方情報部門周六宣佈，成功襲擊了位於俄羅斯南部沃羅涅日地區的一個彈藥庫。烏克蘭總檢察長辦公室報告稱，俄羅斯周六對東烏克蘭城市克拉斯尼亞尼夫卡的轟炸導致五人死亡，另有五人受傷。

俄羅斯國防部表示，周六凌晨俄方防空系統擊落了七架無人機，其中五架在靠近烏克蘭邊境的西南部沃羅涅日地區被擊落。

在一場周六舉行的記者會上，澤倫斯基表示，烏克蘭將盡一切努力，通過外交手段迫使俄羅斯總統普丁結束戰爭。在被問及如何看待即將進入第30個月的俄烏戰爭的盡頭時，澤倫斯基重申了他的立場，即烏克蘭的領土完整必須得到恢復。

美國總統拜登宣佈，美國政府計劃向烏克蘭提供約1.25億美元的新一批軍事援助。 圖片來源： Stringer/SNA/IMAGO

美國向烏克蘭提供新一批軍援

烏克蘭獨立日的前一天，美國總統拜登宣佈，美國政府計劃向烏克蘭提供約1.25億美元的新一批軍事援助，其中包括防空導彈、反無人機和反電子戰系統及設備、反裝甲導彈、彈藥以及機動火箭系統。拜登表示，「俄羅斯不會在這場衝突中獲勝，獨立的烏克蘭人民將取得勝利，美國、盟友和合作夥伴將繼續與他們並肩作戰。」

此外，美國還宣佈對近400家與俄羅斯入侵烏克蘭相關的個人和實體實施新一輪制裁，美國方面認為，這些個人和實體的產品和服務使俄羅斯得以維持戰爭努力並逃避制裁，而制裁則旨在進一步限制俄羅斯軍隊的武裝能力。同時，美國政府還把123家公司加入美國的出口控制清單，其中包括42家中國公司和63家俄羅斯公司。



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