烏克蘭戰爭令印度「鑽石之城」陷入絕境

俄羅斯入侵烏克蘭促使歐盟和七國集團（G7）禁止通過第三國進口俄羅斯鑽石，嚴重限制了印度鑽石產業所需關鍵原材料的供應。印度「鑽石城」蘇拉特的工人們正在承受這場戰爭帶來的嚴重經濟危機，有些人因此走到生命的盡頭。

（德國之聲中文網）當俄羅斯在2022年2月入侵烏克蘭時，印度蘇拉特的居民無法想像，一場發生在數千里之外的戰爭竟會導致他們社區內出現自殺問題。

蘇拉特是位於印度西部古吉拉特邦的一座城市，是印度鑽石產業的中心，這個"閃閃發光"的行業在此地的從業人員超過60萬人。

根據行業統計數據，蘇拉特的工人負責切割和拋光全球80%的鑽石。

在戰爭爆發之前，蘇拉特的鑽石產業已經面臨許多問題--非洲的洪水、西方需求的下降以及對中國出口的停滯--而戰爭的開始則讓這種處境雪上加霜。西方對俄羅斯實施了大規模製裁，其中也包括俄羅斯鑽石，蘇拉特突然陷入了深重的經濟危機。

烏克蘭戰爭是如何導致蘇拉特的危機？

俄羅斯入侵烏克蘭促使歐盟和七國集團（G7）禁止通過第三國進口俄羅斯鑽石，嚴重限制了印度鑽石產業所需關鍵原材料的供應。

當2022年3月禁令生效時，印度鑽石收入幾乎被切斷了三分之一，數千人失業或面臨大幅減薪。

在過去的16個月裡，至少有63名鑽石拋光工在蘇拉特自殺。根據當地媒體的報導，幾名自殺者在留下的遺書提到了財務困境。

蘇拉特是印度鑽石產業的中心 圖片來源： SAM PANTHAKY/AFP/Getty Images

"印度超過 30% 的原材料供應來自俄羅斯的 Alrosa 礦山，"印度商業和工業部下屬的寶石和珠寶出口促進委員會 (GJEPC) 區域主席納瓦迪亞 (Dinesh Navadiya) 告訴德國之聲，"這些失去的業務至今尚未恢復。"

蘇拉特鑽石貿易商協會主席昆特 (Jagdish Khunt) 也持同樣悲觀的看法。他說："自從俄烏戰爭的第一顆炸彈落下以後，我們的情況就變得越來越糟。"

印度2023-2024財年切割和成品鑽石的出口下降了27.6%，尤其對其三大客戶--美國、中國和阿聯酋的出口大幅減少。

納瓦迪亞表示，結果導致公司庫存量大約是正常水準的三倍。

"信貸額度已經開始枯竭，企業主們常常不得不以極低的價格出售部分庫存，僅僅為了維持營運，"他說。

來自生命邊緣的求助

古吉拉特邦鑽石工人工會主席齊拉蕊亞 (Ramesh Zilariya) 花費了大量時間接聽他們於7月15日開通的自殺求助熱線電話。

"自從我們啟動這個號碼以來，已經接到1600多個求助電話。"他說，其中一個電話仍然讓他難以釋懷。

"那是一名站在路邊打來電話的鑽石拋光工，" 齊拉蕊亞說。那人已經失業四個月，無法支付房租，甚至連孩子的學費都付不起，債務已達50萬盧比（約合5392歐元或5958美元）。他的債主們步步緊逼，越來越凶。

"他說他已經厭倦了，想自殺。" 齊拉蕊亞說。他和同事一起挽救了這個人的生命。

"他在我們辦公室哭了一整天。最終我們為他的家人找到了可租用的房子，支付了押金和第一個月的房租以及孩子的學費，並為他們夫婦二人在鑽石行業之外找到了工作。"他說。

然而，齊拉蕊亞表示，不是每個人都能得到經濟上的幫助。"我們盡力為求助者找到工作，但他們唯一會做的就是鑽石拋光。"

當2022年3月禁令生效時，印度鑽石收入幾乎被切斷了三分之一 圖片來源： PUNIT PARANJPE/AFP/Getty Images

工時削減，薪水降低

來自蘇拉特的45歲鑽石拋光工納諾（Manoj）在從業三十年之後，在今年5月被解僱了。

他最終找到了一份"快遞小哥"工作。薪水很低，僱主也不報銷燃油費用。

作為一個六口之家的唯一經濟支柱，他已經拖欠了兩個月的房租，無法支付大孩子的學費，還抵押了他妻子的曼格蘇特拉（Mangalsutra，印度教婦女視為神聖的金項鏈）、耳環和一枚金戒指。

"我無法形容我們是怎麼維持生計的。"他告訴德國之聲。

政府和鑽石工人工會都沒有關於多少人失業的完整數據，因為鑽石行業的部分領域，像印度的許多其他行業一樣，運作很不規範。

"我們試圖通過發送Google表格進行調查，但大多數人不知道如何操作這樣的技術。" 齊拉蕊亞說。

這位工會主席估計，在過去六個月裡，至少有5萬名拋光工失去了工作；在過去的18個月裡，失業人數達數十萬。

那些幸運地繼續留在該行業的工人也面臨著嚴重的薪水削減。他們發現薪水下降了30%到40%。

GJEPC區域主席納瓦迪亞說，許多公司為了省錢已經轉向了每周工作四天的制度。同事，他們還減少了每日工作時間。

"他們希望確保更多人有工作可做，但這導致了30%到40%的薪水削減。過去一個月收入4萬盧比的工人現在只能賺到2.3萬盧比，" 納瓦迪亞說。

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鑽石工人希望恢復"莫迪培訓計劃"

古吉拉特邦鑽石工人工會已經多次致信當地政府，呼籲出台經濟援助計劃。最近的一封信是在7月底發出的。

他們要求恢復"Ratandeep Yojana"--一項旨在提升鑽石工人技能的培訓計劃，這是莫迪在2008-2009年經濟危機期間在古吉拉特邦推出的政策。當時的莫迪是該邦的首席部長，現在是印度總理。

工會還要求為因自殺身亡工人的家庭提供經濟援助。

"我們從去年開始就一直在給他們寫信，他們甚至沒有回應，" 齊拉蕊亞說。

今年4月，印度外長蘇傑生在蘇拉特的一次活動上表達了對七國集團禁止俄羅斯鑽石後果的擔憂。

當地媒體援引他的話說："他們的目的是傷害俄羅斯。但事實並非如此。生產商通常會找到辦法。與俄羅斯相比，此類舉措更容易傷害供應鏈下游的國家。"

今年5月，路透社報導說，在印度、非洲甚至紐約的珠寶商反對之後，美國正在重新評估對俄羅斯鑽石禁令的最嚴格部分。

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編者按：如果您正在遭受嚴重的情緒壓力或有自殺想法，請立即尋求專業幫助。無論您身在何處，都可以在這個網站找到求助訊息：https://www.befrienders.org/

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