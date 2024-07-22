烏克蘭外長周二開始訪華行程

來自北京和基輔的消息均證實，烏克蘭外長庫列巴將於本周到訪北京，這也是俄烏戰爭爆發以來，烏外長首次訪華。

（德國之聲中文網）中國外交部發言人毛寧宣佈烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）將於本周二至周五訪問北京的消息，但她沒有透露更多細節。中國官媒新華社報導稱，庫列巴是應中國外長王毅的邀請前來訪問的。

烏克蘭方面也證實了外長訪華的消息。基輔外交部的一份聲明中稱，此次烏克蘭外長訪華的主要議題包括尋求結束俄羅斯侵略戰爭的途徑以及在實現穩定和公正和平的問題上，中國可能扮演的角色。

美國總統拜登是國際援烏努力的強有力倡導者，拜登總統宣佈退出總統競選後不久，烏克蘭外長對北京的訪問引起廣泛關注。

烏克蘭外長庫列巴此次訪華前，烏克蘭總統澤倫斯基曾對北京公開提出批評，稱中國協助莫斯科破壞了上個月在瑞士舉行的烏克蘭問題國家和平會議。



同俄羅斯保持密切政治及經濟關係的中國自稱在俄烏戰爭中保持中立。但基輔的西方盟友則不斷指責北京，拒絕譴責俄羅斯發起的侵略戰爭，並繼續向俄羅斯提供該國急缺的軍民兩用物資。

兩周前，中國黨和國家領導人習近平在會晤來訪的匈牙利總理歐爾班時曾呼籲俄烏雙方展開直接的和平談判，並敦促國際社會盡快為促成俄烏雙方停火付出努力。早在2023年2月，中國就曾提出結束俄烏戰爭12點計劃。西方國家批評說，這份計劃為俄羅斯繼續佔領烏克蘭領土提供了可能性。

（法新社，Politico)

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