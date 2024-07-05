「灰狼」手勢後續：德米拉爾禁賽兩場 艾爾多安據稱將前往觀賽

土耳其國足球員德米拉爾因在歐洲盃賽事中擺出令人聯想起極右翼組織的「灰狼」手勢，而被歐足聯調查後禁賽兩場。另據媒體報導，土耳其總統艾爾多安周六將前往柏林觀看該國球隊的下一場比賽。

（德國之聲中文網）在土耳其對陣奧地利的歐洲盃八分之一決賽中梅開二度的後衛德米拉爾（Merih Demiral），因在進第二球後擺出「灰狼」手勢而受到歐足聯調查。如今，歐足聯宣佈將對德米拉爾禁賽兩場。由此，本周六土耳其對陣荷蘭的四分之一決賽，德米拉爾將無法上場。

「灰狼」手勢被認為是土耳其極右翼、極端民族主義組織「灰狼」的象徵標識。儘管該組織及這一手勢在德國並未被禁止，但「灰狼」運動在德國的分支受到聯邦憲法保護局的監控。

這一事件引發了德國與土耳其之間的外交爭議。德國內政部長費澤爾對「使用土耳其極右翼標誌」以及種族主義作出批評並呼籲歐足聯採取措施後，安卡拉召見了德國大使。而此後，德國外交部召見了土耳其大使。

土耳其球員的「灰狼手勢」引發爭議 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

德米拉爾本人則否認自己的手勢有任何「隱藏的訊息」。他在對奧地利的比賽後表示：「我慶祝的方式是與我的土耳其身份有關。我們都是土耳其人，我很自豪做土耳其人，這是這個手勢的意義。我只是想表明我有多高興、多自豪。」他希望「還有更多機會展示這個手勢」。

另據媒體報導，土耳其總統艾爾多安將於周六前往柏林觀看該國球隊對陣荷蘭的比賽。

（SID、德新社、路透社）

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