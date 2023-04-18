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火星

離太陽第四近的行星，因地表廣泛分佈氧化鐵，在視覺上呈現為橘紅色。

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號稱「史上最強大火箭」 星艦有何特別之處？

號稱「史上最強大火箭」 星艦有何特別之處？

SpaceX的星艦4月17日在升空的最後關頭因壓力閥故障緊急叫停，預計延後到4月20日試射。 星艦號稱是人類史上最強大火箭，它有何特別之處？
技術2023年4月18日01:48 分鐘
志願者將在休斯頓航天中心的160平方米「豪宅」內居住一整年

火星沙丘阿爾法:NASA啟動火星居住模擬測試

火星沙丘阿爾法:NASA啟動火星居住模擬測試

4個人共享160平方米的住所，聽上去挺不錯？可是，這4個人要在這裡住上整整一年，不得離開：這是NASA的火星任務測試項目，為將來的載人探火積累寶貴經驗。
技術2023年4月17日8 張圖
中國國家航天局2021年6月11日發布的「祝融號」圖片

中國火星車「祝融號」 休眠至今一睡不醒

中國火星車「祝融號」 休眠至今一睡不醒

2021年登陸火星的中國火星探測器「祝融號」於完成任務後進入休眠狀態，以度過火星的冬季。不過，原來應在去年12月結束休眠、重新啟動的「祝融號」至今還沒出現任何活動跡象，中國航天局也未對此作出表態。
技術2023年1月23日
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探月飛船順利返回地球 美國開始暢想火星

探月飛船順利返回地球 美國開始暢想火星

整整五十年前，美國的阿波羅17號結束了載人登月任務。如今，美國再次開啟登月新篇章，獵戶座飛船完成了繞月飛行返回了地球。儘管此次測試飛行只搭載了假人，但是NASA已經開始暢想載人登陸更遙遠的火星。
技術2022年12月12日01:41 分鐘
發射天問一號火星探測器是中國首次執行火星探測任務。

中國公佈天問一號火星探測器拍攝的最新照片

中國公佈天問一號火星探測器拍攝的最新照片

據中國國家媒體報導，中國發射的天問一號任務環繞器環繞火星1344圈，實現了全球覆蓋並拍攝到火星南極冰蓋影像。
科學2022年6月29日
歐空局取消了與俄羅斯的探月合作

太空脫鉤 歐空局取消與俄合作探月

太空脫鉤 歐空局取消與俄合作探月

今年3月，歐空局宣佈中斷和俄羅斯在ExoMars火星探測項目上的長期合作關係。現在，該機構又宣佈取消與俄羅斯的聯合探索月球任務。
科學2022年4月17日
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