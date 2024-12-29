濟州航空事故179人罹難 韓國宣佈舉國哀悼一周

濟州航空一架客機在降落時撞擊圍牆後爆炸，機上181人僅兩人生還，其餘179人已確定罹難。韓國政府宣佈實施為期一周的國家哀悼期，接下來將展開調查確認事故原因。

（德國之聲中文網）韓國濟州航空載有181人的7C2216號班機在周日（12月29日）上午降落全羅南道務安機場時失事爆炸。據當局公佈的最新消息，僅兩人生還，其餘179人已確認全數死亡。

媒體曝光的事故畫面顯示飛機高速滑過機場跑道，起落架似乎仍處於收起狀態，接著沖出跑道，迎頭撞上機場外圍的一堵混凝土牆，飛機隨即爆炸並被大火吞噬。

韓國消防局稱，179名死者包含84名女性、82 名男性和13名性別無法確定的人員。機上年齡最小的乘客是一名三歲男孩，最大的乘客是一名78歲的老人。其中，大部分乘客是韓國人，以及兩名泰國人。兩名生還者為乘務員，衞生官員表示，他們神志清醒，沒有生命危險，目前在醫院接受治療。

二度嘗試降落

韓國國土交通部在說明會上指出，該客機是一架15年機齡的波音737-800型客機，當時正從泰國曼谷返回韓國全羅南道務安機場，墜機時間是上午9點3分。

交通部官員引述飛行員與務安機場塔台的通訊記錄稱，當飛機在上午九點多首次嘗試著陸時，塔台人員曾向其發出了飛鳥撞擊警告，並允許飛行員在另一個跑道降落。幾分鐘後，飛機在第二次嘗試時以機腹著陸卻失敗，飛行員曾在飛機失控爆炸前發出求救訊號。

韓國濟州航空空難至少174死 僅2人生還 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

交通部官員表示，接下來會將尋獲的黑盒子交由專家進行檢查，以調查墜機和起火的原因，包括飛機是否遭到鳥類撞擊，估計或需數月時間才能完成調查。此外，務安機場的跑道將關閉至明年1月1日。

韓國進行為期一周哀悼期

韓國代理總統崔相穆已就此事與內閣成員召開緊急會議，並視察了事故現場。韓國政府宣佈，從即日起到1月4日24時為止，進入為期7天的國家哀悼期。根據該國交通部數據，這是近30年來韓國航空公司死亡人數最多的空難事件。

在首爾，行人駐足電視前收看最新消息，韓國宣佈全國哀悼一周 圖片來源： JUNG YEON-JE/AFP

泰國總理佩通坦‧欽那瓦（Phaethongthan Chinnawat）在社交平台X上發帖向事故受害者家屬表示深切哀悼。佩通坦表示，她已下令泰國外交部立即提供援助。

曼谷素萬那普機場負責人在一份聲明中證實，該客機從素萬那普機場起飛時，無論是飛機還是跑道狀況都沒有報告異常情況。

濟州航空執行長道歉

在一場電視新聞發布會上，濟州航空執行長金利培（Kim E-Bae）與公司高層一起向遇難者家屬鞠躬道歉，並表示他對此次事故「負有全部責任」，稱已成立事故對策特別小組支援遇難者家屬。金利培還提到，失事客機在定期檢查時未曾發現任何機械問題，他將等待政府對事故原因的調查結果。

此外，飛機製造商波音公司也在X發布聲明，表示已與濟州航空取得聯繫，並做好準備以支持濟州航空處理墜機事件。波音公司表示：「我們向失去親人的家庭表示最深切的哀悼，我們的心與乘客和機組人員同在。」

（美聯社、法新社、路透社）

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