澳洲地方法院裁定前美國飛行員符合引渡條件

雪梨一家法院周五裁定，被指控違反美國法律，訓練中國軍事飛行員在航空母艦上降落的前美軍飛行員丹尼爾‧杜根可以被引渡回美國受審。是否引渡的決定最終將由澳洲司法部長做出。

（德國之聲中文網）澳洲雪梨一家法院周五（5月24日）裁定，允許將前美國海軍陸戰隊飛行員、現擁有澳洲国籍的丹尼爾‧杜根（Daniel Duggan）引渡回美國受審。現年55歲的杜根被指控違反美國法律，訓練中國軍事飛行員在航空母艦上降落。

杜根受到的指控還包括洗錢。不過他否認針對他的所有指控。

在雪梨法院做出判決後，杜根有15天的上訴時間。是否引渡的決定最終將由澳洲司法部長做出。

在法庭外，杜根的妻子薩芙琳 (Saffrine Duggan) 表示，她和家人將呼籲澳洲司法部長馬克‧德雷福斯 (Mark Dreyfus) 拒絕做出引渡決定。

路透社報導稱，與杜根一起被美國司法部門起訴的7名同案犯之一是已經在法庭認罪的中國商人蘇斌（Su Bin，音譯）。此人於2014年7月在加拿大被捕，兩年後因為一起備受矚目的駭客案而在美國入獄。案件涉及中國軍方盜竊美國軍用飛機設計圖。

杜根的律師辯稱杜根與這起駭客案無關。

路透社曾在一篇先前的報導中引述美國一名軍方人士的消息稱，杜根在服完兵役後成為一名航空顧問，於2013/2014年從澳洲搬到北京，與一位名叫斯蒂芬的中國商人合作。斯蒂芬就是後來在美國認罪的蘇斌。

根據美國方面的要求，澳洲联邦警察於2022年10月21日在新南威爾斯州鄉下的奧蘭治小鎮逮捕了杜根。被捕以來，他一直被關押在安全戒備級別極高的監獄。

杜根被捕的同時，英國警告幾十位退役的前英國空軍飛行員停止在中國的工作，否則將遭到英國政府依據新的法律以國家安全為由提出起訴。英國政府認為，退役英軍飛行員訓練中國軍方飛行員有可能洩漏英國皇家空軍機密和能力。

杜根的妻子和6個子女都擁有澳洲国籍。

審理杜根案的雪梨法官丹尼爾‧萊斯（Daniel Reiss）表示該案件符合引渡條件。

杜根的律師此前曾辯稱，沒有證據表明他訓練的中國飛行員是軍人，且杜根在涉嫌犯罪之前已於 2012年1月已成為澳洲公民。

美國政府則反駁稱，杜根直到2016年才在美國駐北京大使館簽署了放棄美國國籍的文件，失去美國國籍。

（路透社）

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