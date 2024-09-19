澤倫斯基：烏克蘭"勝利計劃"準備完備

烏克蘭總統澤倫斯基在每日影片講話中表示，基輔已準備好"勝利計劃"的全部要點。他此前曾表示，本月將與美國總統拜登磋商該計劃。

（德國之聲中文網）烏克蘭總統澤倫斯基周三（9月18日）表示，基輔已"完全準備好"其"勝利計劃"，以終結與俄羅斯的戰爭。

澤倫斯基在每日晚間影片講話中說："今天，我們可以說，我們的勝利計劃已完全準備好了，--所有要點。"他說："一切都已制定出來。現在最重要的是去落實的決心。" 澤倫斯基沒有透露計劃的具體內容。路透社報導稱，該計劃的基礎是一份已於2022年推介的和平計劃，其中要求俄羅斯撤回所有軍隊，恢復烏克蘭1991年的邊界。

上周，這位烏克蘭領導人曾表示，他打算於"本月"與美國總統拜登就這一計劃進行磋商。路透社推測，這可能是指下周澤倫斯基出席聯合國安理會和全體大會期間。

澤倫斯基在周三的講話中還表示："和平沒有替代方案，任何凍結戰爭或其它操縱行為都只會讓俄羅斯的侵略升級。我們需要可靠和長久的安全，既是為烏克蘭，也是為整個歐洲。"

澤倫斯基表示，他的目標是，在11月舉行另一次國際和平峰會，屆時介紹他的願景，以終結戰爭，而俄羅斯將會受到邀請參加峰會。

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俄烏戰況

周三，烏克蘭軍方一名發言人向法新社表示，俄羅斯在庫爾斯克地區試圖奪回烏克蘭控制領土的反攻"被阻止"。不過，另一名不願透露姓名的烏克蘭官員之後低調表示："俄羅斯在庫爾斯克地區的行動還在繼續，所以說俄羅斯完全失敗了還為時過早。"

俄羅斯國防部則在一份聲明中稱，其軍隊仍在庫爾斯克部分地區發動攻勢，並在其它地區擊退烏克蘭的進攻。俄軍方一名高級指揮官稱，在庫爾斯克對烏克蘭軍隊的反攻取得進展。

烏克蘭空軍稱，周三至周四夜間，共擊落42架俄羅斯入侵的無人機。此外，還攔截四枚導彈。烏有關部門表示，俄羅斯對烏南部前線地區扎波羅熱的進攻中，一名較年長的女性身亡。

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（法新社、路透社）

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