澤倫斯基為何得以留任烏克蘭總統？

烏克蘭總統澤倫斯基的任期於5月20日正式結束。新一輪總統大選本應在3月底舉行，但因為該國處於戒嚴狀態而取消。法律專家解釋澤倫斯基可以繼續執政的原因。

（德國之聲中文網）烏克蘭總統澤倫斯基的正式任期於本周一（5月20日）結束。新一輪總統大選本應在3月底舉行，但由於烏克蘭仍處於戰爭和戒嚴狀態，議會決定推遲投票。烏克蘭人面臨的一個主要問題是，澤倫斯基卸任之後，誰來接替他的職位。

戒嚴令禁止一切選舉。2月底，當澤倫斯基回顧過去兩年與俄羅斯的戰鬥時，駁斥了任何質疑他合法性的言論，稱其為"敵對言論"。澤倫斯基對記者強調說：無論是烏克蘭的盟友還是烏克蘭國人都沒有提出這樣的問題。他說，任何此類猜測都是"俄羅斯聯邦計劃的一部分"。

戒嚴狀態下是否可能舉行選舉？

然而，相關討論並未就此結束。大多數烏克蘭律師表示，他們預計澤倫斯基將繼續掌權，直到選出新總統。

"烏克蘭憲法對此有明確規定：總統不會在就職五年後自動失去權力。這些權力只有在新當選總統就職時，也就是要經歷選舉之後才會被取消"， 烏克蘭政策與法律改革中心（CPLR）的憲法專家馬赫拉 (Andriy Mahera) 如是告訴德國之聲。

不過，烏克蘭目前禁止總統和議會選舉，但法律依據各不相同：憲法禁止戒嚴時期舉行議會選舉，而戒嚴令則禁止所有選舉活動。

澤倫斯基在頓巴斯（Donbass）前線與士兵交談 圖片來源： Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

澤倫斯基是否應該自願辭職？

在戒嚴令下禁止選舉不僅是為了保護選民的安全。馬赫拉說："一些憲法權利和自由受到限制，例如言論自由、和平集會和行動自由的權利。因此，普選和自由選舉的原則無法得到保障。"烏克蘭中央選舉委員會和國家科學院立法和科學法律專家研究所在今年年3月也發布了類似評估。

參與辯論的不僅有法律界專家，還有烏克蘭政壇的資深人士。例如，奧梅爾琴科（Hryhoriy Omelchenko）曾是上世紀90年代中期憲法起草委員會的成員。他強調，沒有關於延長總統任期的直接規定並非疏忽，這甚至是一種有意的保障措施。儘管如此，奧梅爾琴科還是給澤倫斯基寫了一封公開信，敦促總統"不要篡奪國家權力"並於今年5月主動辭職，這封信發表在3月份的烏克蘭媒體Ukrajina Moloda上。

澤倫斯基依舊廣受支持

然而，觀察人士注意到，澤倫斯基的合法性不僅基於法律，還來自烏克蘭民眾的支持。儘管其支持率有所下降，但仍然相對較高。根據拉祖姆科夫（ Rasumkow ）研究中心（全稱烏克蘭經濟和政治研究中心）1月份進行的一項調查，69%的受訪者信任澤倫斯基，只有不到四分之一的人表示不信任總統。

基輔國際社會學研究所（KIIS）2月初進行的另一項調查顯示，69%的受訪者認為澤倫斯基應繼續擔任總統，直至戒嚴結束。只有15%的人贊成在當前情況下舉行選舉，另有10%的人希望澤倫斯基將權力移交給議會議長斯特凡丘克（Ruslan Stefanchuk）。

然而，基輔國際社會學研究所所長赫魯舍茨基（Anton Hrushetsky）對後兩種情況提出警告，因為它們都有破壞政府合法性和烏克蘭穩定的風險。他解釋道："數百萬人在國外，數百萬人生活在被佔領狀態下，數十萬人在軍隊服役--如果公民不能作為選民或候選人參加選舉，這將破壞選舉結果的合法性。"

斯特凡丘克自2021年10月以來擔任烏克蘭議會議長 圖片來源： Ukrainian Presidential Press Off/Zumapress/picture alliance

誰可以向憲法法院提請合憲性審查？

德國之聲採訪的大多數律師認為，憲法法院應結束有關總統權力和可能舉行的選舉的爭論。馬赫拉指出："只有憲法法院才能解釋憲法，並確定其他法律是否合憲。"

但憲法法院的法官不能主動審查如此重要的問題。也不是任何人都可以提請審查。首先，總統、政府、最高法院、45名議員組成的小組或議會人權專員都可以請求憲法法院進行合憲性審查。但迄今為止，他們都沒有這樣做。

烏克蘭媒體"Dserkalo Tyschnja"2月下旬援引消息人士報導稱，澤倫斯基的辦公室正在起草一份向憲法法院提出的申請，但尚未提交。據稱，提交任務應該由澤倫斯基領導的人民公僕黨的45名黨員代表完成。

然而，議會黨團表示，沒有人質疑澤倫斯基總統的合法性。反對派的意見也出奇地一致。烏克蘭各派政治力量的代表均宣佈，他們無意向憲法法院提請，並強調了在戒嚴結束前不舉行選舉的黨派間協議。

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