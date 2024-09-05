「潤學」的盡頭是美國？還是日本？

中國新移民正流向世界各地，日本以其寬松的移民政策，便利的生活條件以及較少的反移民情緒成為知識分子、投資商等人士「潤」的首選地。

（德國之聲中文網）2022年，中國嚴苛的「清零」政策導致不少年輕人或中上層階級選擇離開中國，甚至興起了新潮流----「潤學潮」。「潤」取自英文單詞「run」來表達「逃離」中國，尋找更安全、更光明的未來。

賈葭就是這批「潤學潮」的一員，他曾在八年前因涉嫌起草一封呼籲習近平辭職的公開信而被拘留，目前是東京大學的專欄作家兼客座研究員。

賈葭是今年「潤」到日本的數萬名知識分子、商界投資者等人士之一，這也是大批中國人外流的體現。

中國新移民不再將眼光侷限於北美，移民目的地更加多元化。有前往墨西哥尋找新商機的打工族，也有前往泰國逃避內卷的學生黨，而選擇日本的移民往往受過良好教育或家境殷實。日本的宜居環境和豐富文化以及偏向高技能專業人士的移民政策都是吸引中國移民者的因素。此外，日本也不像一些西方國家對移民有強烈的反感情緒。

日本1.25億人口中，外國人佔約2%。 圖片來源： Kim Kyung-Hoon/REUTERS

低出生率促日本放寬移民政策

在過去十年裡，由於低出生率和人口老齡化，日本逐步放寬了曾經嚴格的移民政策。

目前，日本1.25億人口中，外國人佔約2%。據東京國立人口與社會保障研究所預測，到2070年這一比例將上升至12%。

另據日本政府統計數據顯示，中國人是新移民中人數最多的群體。去年，居住在日本的300多萬外國人中，中國移民有82.2萬。這一數字高於一年前的76.2萬人和十年前的64.9萬人。

其實，賈葭最初計劃是移居美國，而非日本。但新冠疫情期間，他急於離開中國，而美國簽證卡在了審批流程，於是選擇了日本。 賈葭來到日本後發現，日本比美國更好，他對美聯社表示，「在美國，非法移民具有爭議性。來到日本後，我有點驚訝，發現日本的移民政策其實比我想像的要寬松很多。」

如今，美國的移民政策愈發嚴苛。過去一年，數萬名中國人在美墨邊境被逮捕，中國學生在海關遭到盤問，還有美國一些州出台了限制中國公民購置房產的法律。

日本首相岸田文雄在今年早些時候宣佈放寬移民限制的計劃，並表示日本成為吸引外國人才的國家至關重要，這樣他們才會選擇留在日本工作。

這也成為中國芭蕾舞演員杜海（音譯）移居日本的契機。杜海曾擔心日本人不友好，但事實並非如此。「我現在非常享受在日本的生活」，杜海笑著說道。現在他正考慮申請日本國籍。

去年有近1.4萬名百萬富翁離開中國，數量居世界之首，而日本則是中國富裕階層移民的熱門目的地。 圖片來源： IMAGO/YAY Images

日本保護私有財產吸引中國富豪移民

對於像賈葭這樣的知識分子來說，日本提供了更多的自由。而對於其他人，如富裕的商人和投資者，日本保障了他們的私有財產神聖不可侵犯。

據投資移民公司亨利合夥人（Henley & Partners）的一份報告顯示，去年有近1.4萬名百萬富翁離開中國，數量居世界之首，而日本則是中國富裕階層移民的熱門目的地。

中國科技行業遭到中共整頓後，許多網路企業家選擇逃離中國，比如電商巨頭阿里巴巴的創始人之一、億萬富翁馬雲。據悉，目前馬雲在隸屬東京大學的東京學院任教。

「保障私有財產是資本主義社會的基石，而在中國這一點是缺失的」，美國新澤西州羅文大學亞洲研究教授王秋傑（Q. Edward Wang）提到，「富裕的投資者和商人擔心他們在中國或香港的財產得不到應有的保障，這是他們離開的主要原因。」

走線美國人數暴漲 他們為何急著潤? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

日元貶值促使中國新移民大量投資當地房產

隨著日元貶值，在日本購買房產以及其他資產變得更加劃算。

大量富有的中國移民在東京的豪華高層公寓購買了房產，以至於一些地區被稱為「唐人街」或「數字唐人街」，後者是反映多數房主是從事高科技行業。

「日本的生活很好」，曾在字節跳動（TikTok母公司）工作、現移居日本的工程師郭宇(音譯)說道，他還表示自己對政治不感興趣，對日本冬季的雪景和美麗的溫泉情有獨鐘。

郭宇不僅在東京擁有個人居所，在日本的滑雪勝地以及溫泉區附近也置辦了房產。此外，名下還有幾輛豪車，包括保時捷、賓士、特斯拉和豐田。

目前，郭宇在日本東京創辦了社群網站公司，還經營著一家專門推廣溫泉旅遊的旅行社。他提到，大多數員工都是中國人。

像郭宇一樣，許多移居日本的中國人既富有又受過良好教育。這是因為日本目前的移民政策並不歡迎難民和其他類型的外國人。

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