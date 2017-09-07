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潘基文
韓國外交官，2006-2016年間任聯合國秘書長。
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深度報導
長平觀察：聯合國已成中國人權惡化的遮羞布
長平觀察：聯合國已成中國人權惡化的遮羞布
人權觀察發布報告，呼籲遏制中國政府持續削弱聯合國人權機制的行動。多次參加聯合國人權會議的時評人長平認為，聯合國已成為中國人權惡化的遮羞布，並拒絕再次出席此類會議。
政治
2017年9月7日
2017年9月7日
來自阿勒坡最後的「SOS」
來自阿勒坡最後的「SOS」
敘利亞和俄羅斯空軍不斷發起進攻，阿勒頗陷入槍林彈雨之中。「這是我們最後的呼救」，一位市民在網路上寫道。聯合國對來自阿勒頗的類似消息深表憂慮。
政治
2016年12月13日
2016年12月13日
「藍盔」部隊爆醜聞 面對暴行熟視無睹
「藍盔」部隊爆醜聞 面對暴行熟視無睹
眼看著政府軍肆意襲擊、婦女被強姦，南蘇丹的聯合國維和部隊卻毫無作為。如今聯合國作出反應，罷免了當地維和部隊的指揮官。
政治
2016年11月2日
2016年11月2日
安理會正式向聯大推選新一任聯合國秘書長
安理會正式向聯大推選新一任聯合國秘書長
安理會一致通過決議，向聯大推選葡萄牙前總理安東尼奧‧古特雷斯擔任下一任聯合國秘書長，任期從2017年1月1日至2021年12月31日。
政治
2016年10月6日
2016年10月6日
安理會推舉葡前總理擔任聯合國下一任秘書長
安理會推舉葡前總理擔任聯合國下一任秘書長
聯合國安理會在周三舉行的對10位聯合國秘書長候选人第六輪意向性投票中，安理會成員國一致同意葡萄牙前總理、聯合國前難民事務高級專員古特雷斯出任下一任聯合國秘書長。
政治
2016年10月5日
2016年10月5日
潘基文痛批阿薩德 斥世界領袖「手上沾血」
潘基文痛批阿薩德 斥世界領袖「手上沾血」
距離潘基文卸任只有100天了，在這次紐約聯大上，這位聯合國秘書長措辞直白、嚴厲，狠批那些助長敘利亞暴力流血的政府。
2016年9月20日
2016年9月20日
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