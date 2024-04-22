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漢諾威
德國下薩克森州的首府，全國製造業中心城市之一。
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即時新聞
2024年4月22日
2024年4月22日
1175家中國企業參展漢諾威工博會
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深度報導
漢諾威博覽會開幕 「德國製造」招牌還在？
漢諾威博覽會開幕 「德國製造」招牌還在？
因新冠疫情經歷數年「非常時期」後，世界最大的工業博覽會——德國漢諾威博覽會終於以原有的規模重新亮相。德國總理肖爾茨為展覽揭幕。今年的主賓國印尼吸引了眾多關注，而德國工業界也仍看好中國市場。
經濟
2023年4月17日
2023年4月17日
日本櫻花樹是怎麼來到德國的？
日本櫻花樹是怎麼來到德國的？
德國許多城市都有觀賞性的櫻花樹。這一樹種來自日本。它們不僅在花開時節非常美麗，還是友誼的象徵，或者具有紀念意義。
文化
2023年4月2日
2023年4月2日
抹狗屎報復記者，德劇團總監下課
抹狗屎報復記者，德劇團總監下課
德國漢諾威國家歌劇院芭蕾舞團總監格科因在大庭廣眾之下對一名記者進行人身攻擊，被劇院方解職，這一醜聞在德國媒體和文化界引起憤怒和思考。
文化
2023年2月15日
2023年2月15日
德語媒體： 別了，孔子學院！
德語媒體： 別了，孔子學院！
同德國的歌德學院、英國的文化教育協會以及西班牙的塞萬提斯研究所一樣，中國也在世界各地開設了多家孔子學院，用來傳播中國的語言和文化。
媒體
2022年6月2日
2022年6月2日
德語媒體：歐洲應當自己花錢開展中國研究
德語媒體：歐洲應當自己花錢開展中國研究
德語報刊繼續關注德國孔子學院有關習近平的講座被北京方面叫停的議題。《新蘇黎世報》認為，歐洲的高校應當停止和孔子學院的合作，讓這家文化機構像歌德學院那樣在各地獨立運作。《漢諾威匯報》則批評了德國高校在此問題上的猶豫不決。
媒體
2021年10月30日
2021年10月30日
土耳其後裔當選漢諾威市長 開歷史先河
土耳其後裔當選漢諾威市長 開歷史先河
這是一場具有歷史性意義的選舉：漢諾威周日選舉產生一位新市長，他不僅是德國為數不多的綠黨市長之一，而且還是第一個有移民背景的州首府市長。
政治
2019年11月11日
2019年11月11日
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