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漢諾威電子展
全稱CeBIT訊息及通信技術博覽會，是一個國際性的以訊息技術和訊息工程為主的大型展覽會，1986年起的每年春季在德國漢諾威舉行。
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
永別了Cebit！
永別了Cebit！
曾經是全球規模最大的漢諾威國際消費電子訊息及通訊博覽會（Cebit）不再舉辦。採用任何一種形式讓這個電子計算機博覽會獲得新生的嘗試都以失敗告終。
技術
2018年11月29日
2018年11月29日
漢諾威Cebit博覽會展商減少 滿意度不減
漢諾威Cebit博覽會展商減少 滿意度不減
與上屆漢諾威國際消費電子、訊息及通信博覽會CEBIT相比，今年的漢諾威CEBIT博覽會不僅參展商數量減少，而且觀展人數也大幅度下降，儘管如此，博覽會組辦方仍對本屆博覽會的結果表示滿意。
技術
2018年6月16日
2018年6月16日
Cebit上的小展商
Cebit上的小展商
到漢諾威電子展（Cebit）上參展，對企業來說花費不小，大面積展位租金可高達數百萬歐元。但其實大部分參展商的資金並不充裕，所以得到的空間也有限。
經濟
2017年3月23日
2017年3月23日
漢諾威的日本熱
漢諾威的日本熱
日本，亦稱「日出之國」，是高科技國家，同時也是本年度漢諾威電腦技術博覽會Cebit的主賓國。今年Cebit展會的主題是「社會5.0"，共有大約120家企業來此展示數位技術給人類生活帶來的轉變。
科學
2017年3月22日
2017年3月22日
12 張圖
德國Cebit展會開幕
德國Cebit展會開幕
如果看到一個機器人的樣子像人類，那麼它們就可能是日本生產的。該國在人形機器人領域居世界前列，而且已經在社會工作中得到應用，如服務和養老行業，日本人已經接受了機器人。
技術
2017年3月21日
2017年3月21日
01:53 分鐘
日本年內有望與歐盟簽署自貿協定
日本年內有望與歐盟簽署自貿協定
目前正在德國訪問的日本首相安倍晉三與德國聯邦總理梅克爾共同出席漢諾威消費電子、訊息及通信博覽會。二人都強調反對貿易保護主義，倡導自由公平貿易。
經濟
2017年3月20日
2017年3月20日
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