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漢諾威工業博覽會

漢諾威工業博覽會（德語：Hannover Messe），世界上規模最大的工業技術博覽會，每年在德國漢諾舉行，展商數量在６０００左右。

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深度報導

本屆漢諾威博覽會的亮點：新能源、數字化

漢諾威博覽會開幕 「德國製造」招牌還在？

漢諾威博覽會開幕 「德國製造」招牌還在？

因新冠疫情經歷數年「非常時期」後，世界最大的工業博覽會——德國漢諾威博覽會終於以原有的規模重新亮相。德國總理肖爾茨為展覽揭幕。今年的主賓國印尼吸引了眾多關注，而德國工業界也仍看好中國市場。
經濟2023年4月17日
Hannover Messe - Stand des Unternehmens Kaeser Kompressoren

「德國製造」遭受「中國製造」挑戰

「德國製造」遭受「中國製造」挑戰

機械製造是德國經濟的一個重要支柱。不過中國廠家正急起直追。中國製造會在近期內超越德國嗎？張丹紅和Andreas Becker帶著這個問題在漢諾威工業博覽會上走訪了德國和中國的展商。
經濟2019年4月3日
Hannover Messe John Deere

漢諾威工業展：我的企業如何聯網

漢諾威工業展：我的企業如何聯網

物聯網的出現給給大企業帶來了諸多優勢和利潤，那中小企業是否也能受益呢？
2016年4月30日
Deutschland Angela Merkel Barack Obama Hannover Schloss Herrenhausen

歐巴馬呼籲歐洲保持強大團結

歐巴馬呼籲歐洲保持強大團結

美国总统歐巴馬在漢諾威發表演講，對歐洲所面臨的威脅發出警告。同時他也指出，美國和國際社會都需要一個強大的歐洲。
2016年4月25日
Deutschland Hannover Besuch Obama und Merkel

總能請來「政壇大牌」的漢諾威工業展

總能請來「政壇大牌」的漢諾威工業展

溫家寶、普丁、莫迪、歐巴馬這幾位國家領導人任內都有過至少一個共同經歷：為漢諾威工業展揭幕。
2016年4月24日
Kombobild Narendra Modi und Angela Merkel

莫迪來了

莫迪來了

印度總理莫迪借訪問德國之際出席漢諾威工業展覽會開幕式。德國經濟界和政界對其訪德期待各有不同。
2015年4月12日
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