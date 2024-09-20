漢莎考慮停飛法蘭克福北京航線 決定10月作出

繼德媒報導漢莎想要暫停法蘭克福每天飛往中國首都北京的航線後，德國之聲向漢莎詢問，該公司一名發言人表示，漢莎正在進行相關的考查，最終決定將於10月作出。

（德國之聲中文網）德國《明鏡周刊》9月19日報導稱，據該刊訊息，漢莎航空總裁施波爾（Carsten Spohr）在當日該企業在慕尼黑舉行的一次員工活動上表示，漢莎想要暫停法蘭克福每天飛往中國首都北京的航線。

德國之聲9月20日向漢莎致信，漢莎一名發言人在書面聲明中表示，漢莎目前正在考查，是否繼續運行每天從法蘭克福飛往北京的航班（LH720/721）。最終決定將於10月作出。聲明寫道：「漢莎將繼續每天從慕尼黑樞紐飛往北京的航線，從而繼續為漢莎乘客提供飛往中國首都的航班」。

《明鏡》分析：赴華商務旅行需求未恢復

《明鏡周刊》9月19日的報導中列出漢莎這一考慮的三個原因：首先，需求下降。儘管飛往中國的旅遊航班需求逐漸穩定，企業的商務旅行在新冠危機後仍繼續陷於停滯。而中國作為商務旅行目的地的重要性大過旅遊目的地。過去，中國航線曾是世界第四大航空公司漢莎重要的業務之一。

其次，對俄羅斯入侵烏克蘭戰爭實施制裁後，俄對大多數歐洲航空公司關閉領空。漢莎向南繞行，飛行時間多出約兩小時，成本提高。

第三，來自中國航空公司的競爭。中國的航空公司不但飛行時間較短，而且有時還存在價格戰。

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漢莎：競爭極度不公平

漢莎發言人的聲明中則寫道，歐洲航空公司目前與中國以及波斯灣和博斯普魯斯海峽的航空公司處於極為不公平的競爭之中。「所有這些國家的航空公司都受惠於當地的低成本、低社會福利標準、國家對航空運輸領域的高額補貼。」

「此外，兩年多來，與歐美航空公司不同，他們繼續使用俄羅斯空域。較短的路線提供了進一步的成本優勢。」

漢莎聲明中稱，歐盟航空公司則日益面對單方面削弱其國際競爭力的政治框架條件。「其中包括不斷上漲的費稅，監管的高要求，額外的氣候政策規定，以及基礎設施能力不足。」 聲明稱，德國和歐洲政界必須作出反應，未來作出新的工業政策回應。

與此同時，漢莎將繼續飛往上海的航線。今年8月，英國航空公司宣佈從10月底暫停飛往北京的航線。

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