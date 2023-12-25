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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

漢堡

德國第二大城市，擁有近180萬人口。位於易北河出海口，是德國最大的港口，也是世界上第20大港口。同時因為包括漢堡機場和眾多軌道交通，漢堡是歐洲物流的最重要的樞紐之一。

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深度報導

Deutschland | Unwetter durch Sturmtief Zoltan

聖誕節洪患 德國多地暴雨連連

聖誕節洪患 德國多地暴雨連連

許多德國人期待的白色聖誕節並沒有出現，今年的聖誕節，德國多地出現大雨加風暴的惡劣天氣。德國氣象局發布了洪水預警。災情已經出現，漢堡的魚市一度被洪水淹沒。
自然與環境2023年12月25日7 張圖
十一月中旬以來，中國突然出現大量兒童罹患肺炎的病例。圖為北京兒童醫院人滿為患的場景。

德語媒體：為什麼中國會大面積爆發呼吸道疾病？

德語媒體：為什麼中國會大面積爆發呼吸道疾病？

全面放開"清零"政策整整一年之後，今年入冬以來，中國各地又出現了大量呼吸道感染病例，在中國很多北方城市，醫院裡患者人滿為患。這種狀況也引發了人們對疫情捲土重來的擔憂。
媒體2023年12月12日
漢堡港是德國最大的貨運港口。

漢堡港風波再起：工會指責中遠集團違反勞資協定

漢堡港風波再起：工會指責中遠集團違反勞資協定

中國遠洋集團計劃讓自家員工完成貨船上貨物的固定工作。德國服務行業工會Verdi則指責中方作為違反了漢堡港勞資協定，並警告說，如果允許中遠集團開此先例，後果將不堪設想。
社會2023年12月11日
圖為周六晚的漢堡機場航站樓，航站樓當時已經被警方疏散

人質劫持事件導致漢堡機場癱瘓

人質劫持事件導致漢堡機場癱瘓

一名持槍男子在周六晚8點強行闖入了德國漢堡機場。他劫持了他四歲的女兒。這導致整個機場被疏散並封鎖。調查人員稱，其犯罪原因可能是監護權糾紛。周日下午，這場人質劫持事件終於結束。
社會2023年11月5日
在收購案獲批後，漢堡港口及倉儲物流公司表示，「福地」貨櫃码頭（圖）現在可擴建為中遠集團優先對待的轉運點，亞洲和歐洲之間的物流將在這裡集中交匯

中遠入股漢堡港終於塵埃落定

中遠入股漢堡港終於塵埃落定

在經歷了長達兩年的政治激辯後，中遠集團入股漢堡港福地碼頭的事宜終於塵埃落定。
經濟2023年6月19日
external

德中政府磋商在即 如何重新定位對華關係

德中政府磋商在即 如何重新定位對華關係

德國正在重新思考定位同中國的關係。有專家指出，德國目前面臨艱難的經濟形勢，因此並不想同中國對峙。
政治2023年6月19日04:09 分鐘
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