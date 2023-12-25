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漢堡
德國第二大城市，擁有近180萬人口。位於易北河出海口，是德國最大的港口，也是世界上第20大港口。同時因為包括漢堡機場和眾多軌道交通，漢堡是歐洲物流的最重要的樞紐之一。
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深度報導
聖誕節洪患 德國多地暴雨連連
聖誕節洪患 德國多地暴雨連連
許多德國人期待的白色聖誕節並沒有出現，今年的聖誕節，德國多地出現大雨加風暴的惡劣天氣。德國氣象局發布了洪水預警。災情已經出現，漢堡的魚市一度被洪水淹沒。
自然與環境
2023年12月25日
2023年12月25日
7 張圖
德語媒體：為什麼中國會大面積爆發呼吸道疾病？
德語媒體：為什麼中國會大面積爆發呼吸道疾病？
全面放開"清零"政策整整一年之後，今年入冬以來，中國各地又出現了大量呼吸道感染病例，在中國很多北方城市，醫院裡患者人滿為患。這種狀況也引發了人們對疫情捲土重來的擔憂。
媒體
2023年12月12日
2023年12月12日
漢堡港風波再起：工會指責中遠集團違反勞資協定
漢堡港風波再起：工會指責中遠集團違反勞資協定
中國遠洋集團計劃讓自家員工完成貨船上貨物的固定工作。德國服務行業工會Verdi則指責中方作為違反了漢堡港勞資協定，並警告說，如果允許中遠集團開此先例，後果將不堪設想。
社會
2023年12月11日
2023年12月11日
人質劫持事件導致漢堡機場癱瘓
人質劫持事件導致漢堡機場癱瘓
一名持槍男子在周六晚8點強行闖入了德國漢堡機場。他劫持了他四歲的女兒。這導致整個機場被疏散並封鎖。調查人員稱，其犯罪原因可能是監護權糾紛。周日下午，這場人質劫持事件終於結束。
社會
2023年11月5日
2023年11月5日
中遠入股漢堡港終於塵埃落定
中遠入股漢堡港終於塵埃落定
在經歷了長達兩年的政治激辯後，中遠集團入股漢堡港福地碼頭的事宜終於塵埃落定。
經濟
2023年6月19日
2023年6月19日
德中政府磋商在即 如何重新定位對華關係
德中政府磋商在即 如何重新定位對華關係
德國正在重新思考定位同中國的關係。有專家指出，德國目前面臨艱難的經濟形勢，因此並不想同中國對峙。
政治
2023年6月19日
2023年6月19日
04:09 分鐘
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