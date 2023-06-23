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滕彪
中國知名維權律師，獨立中文筆會會員。
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深度報導
MeToo從台灣延燒 多名中國人權律師被控性侵
MeToo從台灣延燒 多名中國人權律師被控性侵
Me Too議題在台灣社會持續引發關注，受到指控的對像已經從演藝圈、政界人士擴展到其他領域。近日，多名女性指稱在與中國維權律師圈的接觸中，遭遇過性侵。
社會
2023年6月23日
2023年6月23日
廈門聚會案三週年 律師家屬籲北京放人
廈門聚會案三週年 律師家屬籲北京放人
「廈門聚會案」週一滿三年，但多名當事人的案件至今仍未得到判決。維權律師家屬與德國之聲分享過去三年來的心路歷程，並要求中國當局「有罪便判刑，無罪便放人」。
政治
2022年12月26日
2022年12月26日
余文生談獄中艱苦 憂維權律師遭北京「清零」
余文生談獄中艱苦 憂維權律師遭北京「清零」
中國著名維權律師余文生刑滿獲釋逾半年後，接受德國之聲訪問，他首度細述過去4年在中國監獄裡的經歷。他說，在中國持續打壓下，二十大後中國維權律師的前景並不樂觀，國際社會的支持至關重要。
政治
2022年9月30日
2022年9月30日
「1226大抓捕」兩周年 家屬憂心北京持續超期羈押
「1226大抓捕」兩周年 家屬憂心北京持續超期羈押
2019年12月的「廈門聚會案」即將於26日滿兩周年。因該案遭逮捕的維權律師至今未得到正式審判結果。家屬與德國之聲分享被告的近況，以及為何國際關注對於改善關押情況有幫助。
政治
2021年12月25日
2021年12月25日
中國異議人士郭飛雄傳失聯 在美癌末妻籲中方放行
中國異議人士郭飛雄傳失聯 在美癌末妻籲中方放行
中國異議人士郭飛雄的妻子在美國病危之際，他卻在12月5日傳出再度被抓的消息，目前與外界失去聯繫，也無法赴美照顧病妻。專家認為，他的案件突顯中國政府「殘酷且隨意」的打壓手段。
政治
2021年12月7日
2021年12月7日
「彭帥事件」連鎖效應 專家聚焦北京「強迫失蹤」作法
「彭帥事件」連鎖效應 專家聚焦北京「強迫失蹤」作法
中國連日來處理彭帥事件的方式，讓不少觀察人士認為其反映了中國一直以來，透過「強迫失蹤」來對付異議人士的作法。但有專家告訴德國之聲，中國政府這次的宣傳策略更為積極。
政治
2021年11月24日
2021年11月24日
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