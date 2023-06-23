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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

滕彪

中國知名維權律師，獨立中文筆會會員。

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Symbolbild Indonesien Frauen Moschee

MeToo從台灣延燒 多名中國人權律師被控性侵

MeToo從台灣延燒 多名中國人權律師被控性侵

Me Too議題在台灣社會持續引發關注，受到指控的對像已經從演藝圈、政界人士擴展到其他領域。近日，多名女性指稱在與中國維權律師圈的接觸中，遭遇過性侵。
社會2023年6月23日
維權律師丁家喜三年前遭中國政府逮捕判刑。其妻子羅勝春表示，原先律師說每個月可探視一次，但因先前的嚴格疫情防控，導致她自9月15日以來，再未收到丁家喜的消息。

廈門聚會案三週年 律師家屬籲北京放人

廈門聚會案三週年 律師家屬籲北京放人

「廈門聚會案」週一滿三年，但多名當事人的案件至今仍未得到判決。維權律師家屬與德國之聲分享過去三年來的心路歷程，並要求中國當局「有罪便判刑，無罪便放人」。
政治2022年12月26日
Yu Wensheng

余文生談獄中艱苦 憂維權律師遭北京「清零」

余文生談獄中艱苦 憂維權律師遭北京「清零」

中國著名維權律師余文生刑滿獲釋逾半年後，接受德國之聲訪問，他首度細述過去4年在中國監獄裡的經歷。他說，在中國持續打壓下，二十大後中國維權律師的前景並不樂觀，國際社會的支持至關重要。
政治2022年9月30日
China Ding Jiaxi Menschenrechtsanwalt Gefangener

「1226大抓捕」兩周年 家屬憂心北京持續超期羈押

「1226大抓捕」兩周年 家屬憂心北京持續超期羈押

2019年12月的「廈門聚會案」即將於26日滿兩周年。因該案遭逮捕的維權律師至今未得到正式審判結果。家屬與德國之聲分享被告的近況，以及為何國際關注對於改善關押情況有幫助。
政治2021年12月25日
Guo Feixiong

中國異議人士郭飛雄傳失聯 在美癌末妻籲中方放行

中國異議人士郭飛雄傳失聯 在美癌末妻籲中方放行

中國異議人士郭飛雄的妻子在美國病危之際，他卻在12月5日傳出再度被抓的消息，目前與外界失去聯繫，也無法赴美照顧病妻。專家認為，他的案件突顯中國政府「殘酷且隨意」的打壓手段。
政治2021年12月7日
Tennis IOC-Präsident Thomas Bach im Gespräch mit Peng Shuai per Videoanruf

「彭帥事件」連鎖效應 專家聚焦北京「強迫失蹤」作法

「彭帥事件」連鎖效應 專家聚焦北京「強迫失蹤」作法

中國連日來處理彭帥事件的方式，讓不少觀察人士認為其反映了中國一直以來，透過「強迫失蹤」來對付異議人士的作法。但有專家告訴德國之聲，中國政府這次的宣傳策略更為積極。
政治2021年11月24日
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