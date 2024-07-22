溴酸鹽、飲用水、礦泉水--德國如何保障飲水安全？

上周，圍繞中國兩家知名品牌瓶裝水的溴酸鹽含量引發的爭議沸沸揚揚。那麼，德國的相關標準如何，又如何確保飲水安全？

（德國之聲中文網）在德國，提到飲用水，人們是和自來水聯繫在一起的，因為德國的自來水可以直接飲用，無須煮沸也無安全隱患。

世界約50個國家可直接飲用自來水

聯邦環境局是德國負責飲用水的機構。該機構的艾克哈特（Alexander Eckhardt）博士向德國之聲表示，世界範圍內，能夠直接飲用自來水的國家僅有大約50個。

上周，中國知名品牌瓶裝水中的溴酸鹽含量，引發媒體關注。在德國，飲用水中溴酸鹽的標準上限是每升10微克。而在超市購買的礦泉水中溴酸鹽的標準上限則為每升3微克。這也是歐盟的標準。

艾克哈特博士介紹說，溴酸鹽可能致癌，但飲用水標準的上限，確保在預期壽命（70年）內幾乎可排除安全憂慮。

在德國，從自來水管中流出的清涼水可直接飲用 圖片來源： Wolfgang Maria Weber/picture alliance

德國七成自來水源無須消毒

此外，溴酸鹽也僅在用臭氧消毒的過程中產生。艾克哈特博士說，德國約70%的飲用水所抽取的地下水，非常純淨，因此無須進行消毒。他指出，特別是深層地下水，在品質上並不輸於礦泉水源。

其餘需要進行消毒的飲用水，德國則大部分採取氯化消毒。

事實上，德國飲用水也就是自來水中的溴酸鹽含量，可能遠低於標準上限。艾克哈特博士介紹說，不同的實驗室，所能檢測出的最低含量不同。以波昂市為例，自來水中溴酸鹽的含量至少要達到每升5微克才能檢測得出來，科隆市則是每升3微克。而實際上，兩地自來水溴酸鹽的含量，都低於能檢測出的最低值。

聯邦環境部的艾克哈特博士還對直接飲用自來水給予了一個提示：在水管中超過4小時的水應放掉，直到水溫清涼不變。

礦泉水須認證

在德國，礦泉水是需要經過政府認證的。德國共有800餘種礦泉水獲得了認證，大部分水源地都在德國。各聯邦州對礦泉水、特別是其中的溴酸鹽含量也持續監測。以巴伐利亞州為例，該州公佈的2017年對83種樣品的檢測中，僅有3種檢測出了溴酸鹽，其中一種低於每升1微克，另兩種則為每升1.2和1.4微克。

在德國，如果礦泉水採取了產生溴酸鹽的臭氧消毒法，必須在包裝上標注。而使用這一方法越來越罕見。

農業過度施肥對水中的硝酸鹽含量產生影響，在德國引發爭議 圖片來源： Erich Geduldig/imageBROKER/picture alliance

飲水安全在德國也有爭議

儘管飲用水在德國受到特別嚴格的監管，但圍繞飲水安全仍有爭議，如水中的硝酸鹽含量。這與農業過度施肥有關。硝酸鹽在人體內可轉化為致癌的亞硝酸鹽。

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