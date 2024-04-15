  1. 跳轉至内容
  2. 跳轉至主選單
  3. 跳轉到更多DW網站
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

溫室效應氣體

大氣中促成溫室效應的氣體成分。自然溫室氣體包括二氧化碳大約佔26%，其他還有臭氧、甲烷、一氧化亞氮、以及人造溫室氣體氫氟碳化物等。

跳轉至下一欄 即時新聞

即時新聞

2024年4月15日

德國退核一周年 爭論仍在繼續

跳轉至下一欄 深度報導

深度報導

根據芬蘭能源與清潔空氣研究中心發布的報告，由於中國政府允許燃燒更多的煤炭以滿足急劇增長的電力需求，去年中國電力行業的碳排放量上升了5.2%

報告: 中國恐無法實現2025年所有關鍵氣候目標

報告: 中國恐無法實現2025年所有關鍵氣候目標

一份最新報告顯示，中國可能無法實現其2025年的所有主要氣候目標，因為這個世界上最大的排放國加大了對碳密集型產業的依賴。不過，如果中國在去年創紀錄的可再生能源安裝量的基礎上再接再厲，或能實現部分目標。
自然與環境2024年2月22日
Deutschland | Photovoltaik-Freiflächenanlage

歐盟光伏產業陷危機

歐盟光伏產業陷危機

歐委會宣佈2024年前減碳90%的新目標，以在2050年前達到淨零排放。為了實現減碳目標，歐盟計劃大幅依賴可再生能源。但面對獲得巨額補貼的中美競爭對手，歐盟的光伏產業舉步維艱。
自然與環境2024年2月11日02:15 分鐘
external

德國汽車工業的一線希望？

德國汽車工業的一線希望？

德國在電動車領域已經遠遠落後於中國製造商， 一些德國汽車品牌現在正在採用一種與汽車生產毫不相關的新策略，這能帶領它們度過轉型危機嗎？
技術2024年1月23日01:42 分鐘
external

專家稱中國正在大力減少碳排放

專家稱中國正在大力減少碳排放

中國是世界上最大的碳排放國家，但同時北京也在大力推動再生能源使用。
自然與環境2024年1月11日04:27 分鐘
孟加拉正在建設該國首座核電站

核電救氣候 靠譜不靠譜？

核電救氣候 靠譜不靠譜？

在本年度的聯合國氣候大會上，20個國家簽署承諾書，計劃在2050年前將各自的核能發電容量擴大到目前的3倍，以減少溫室氣體排放。與此同時，德國等國家依然堅定地揮別核電。核電究竟是不是氣候救星？其實際成本究竟有多少？
氣候2023年12月10日
China | Illegale Stahlfabrik in der Mongolei

中國是「氣候罪人」嗎？

中國是「氣候罪人」嗎？

根據最新的全球碳預算報告，今年的二氧化碳排放量將創下歷史新高。中國作為世界最大排放國「功不可沒」。但中國真的是所謂的「氣候罪人」嗎？從歷史上看，美國對氣候變化的影響遠大於中國，而且中國在大力投資可再生能源。
自然與環境2023年12月7日02:51 分鐘
顯示更多