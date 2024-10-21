「清朗行動」：什麼是中文網路最大的「黑話爛梗」？

中央網信辦、教育部近日印發通知，開展「清朗‧規範網路語言文字使用」專項行動。有網民認為，網路敏感詞太多是諧音字和隱晦語流行的主要原因，而中共宣傳用語才是最大的「黑話爛梗」。

（德國之聲中文網）"雨女無瓜"（與你無關）、"尊嘟假嘟"（真的假的）、"丸辣"（完啦）、"細狗"（體型纖瘦男性）、"你個老六"（不擇手段者）……這是《人民日報》等中國官媒近期列出的網路"黑話爛梗"。官方稱，這些網路流行用語"不符合國家通用語言文字的規範使用表達，更對未成年人的日常交流和思維價值形成隱性侵蝕，極易引發不良後果"。因此，中央網信辦、教育部印發通知，開展"清朗‧規範網路語言文字使用"專項行動予以打擊。

官方文件稱，專項行動聚焦部分網站平台在熱搜榜單、首頁首屏、發現精選等重點環節呈現的語言文字不規範、不文明現象，重點整治歪曲音、形、義，編造網路黑話爛梗，濫用隱晦表達等突出問題。

在新浪微博等中國社群網站平台上，這则消息引發了大量討論。經過審查清理之後留下的網民評論中，大多是諸如"正能量"等肯定用語；而被刪去的批評聲音，很多則是以"黑話爛梗"呈現，例如"要你寡"（要你管）、"真是個傘兵"（真是個傻逼）等。

很多網民認為，網路諧音字和隱晦語的流行，跟中國網路審查有很大的關係 圖片來源： picture-alliance/NurPhoto/J. Arriens

"關鍵是我們想好好說話您不讓啊"

《人民日報》評論文章認為，一些黑話爛梗在未成年人之中流行的原因，與網路时代下，電子化產品普及率走高，孩子高頻率、高時長接觸使用手機、平板等電子設備有關，更與一些網站平台的價值取向和"議題設置"相關，"類似'把爛點當看點'的做法，無疑加劇了黑話爛梗的流行傳播"。

但是，很多網民認為，網路諧音字和隱晦語的流行，跟中國網路審查有很大的關係。網民"大二笨WH"說："關鍵是我們想好好說話您不讓啊。"網民"迪南美"認為："敏感字太多，諧音字代替。"網民"雙椒麻辣魚頭"說：屏蔽詞庫減一減，會說人話的就多一點。網民"戀楓居士"則要求："先把各個平台後台的屏蔽字名單公開一下唄。"

"傘兵"的故事再一次被網民講述。"傻逼"是中文裡常見罵人粗話，一度遭到百度貼吧屏蔽。2021年，大量網民開始以"傘兵"代替這個敏感詞，據稱引發軍隊不滿。當年9月，人民日報、央視等中共官媒相繼發表文章，稱"傘兵是'精銳中的精銳'，絕不容污名化"。無奈之下，百度貼吧解禁"傻逼"，網民放過"傘兵"。此事件被稱為網民與官方的"戰俘交換"行動。

但是，中國各網路平台屏蔽的數萬個與習近平有關的"黑話爛梗"，如"二百斤"、"維尼熊"、"香蕉皮"、"胖虎"、"指南針"、"北京一男子"等，則不大可能得到"釋放"。

"確實，黑話爛梗太多了……"

在X（前推特）等中國境外網路平台上，網民則進一步指出，包括"清朗行動"在內的中共宣傳用語才是中文網路最大的"黑話爛梗"。X平台網民"LanceXLiang"說："確實，黑話爛梗太多了，早該管管了！比如什麼獨裁叫民主專政，剋扣叫多快好省，折騰叫動態清零，失業先叫下崗，後來叫靈活就業，政治災難叫自然災害，曲折探索，侵犯生育權叫計劃生育，國家資本主義叫特色社會主義，倒行逆施叫不忘初心，也不知道哪個缺德的編出來的黑話。"

由中國國家網信辦牽頭進行的"清朗行動"，是中國官方持續多年的網路專項清理整頓行動。最早冠以此稱謂的官方報導可以追溯到2016年，例如當年11月中國網信網發布總結文章《2016年國家網信辦牽頭開展"清朗"系列專項行動，劍指網路頑疾，形成持續震懾》。

歷年的"清朗行動"各有側重，包括整治色情低俗、網路暴力、惡意營銷、網課學習版塊、不良動畫動漫、惡意彈窗、無底線追星、飯圈互撕、游戲充值、歷史虛無主義、流量造假、黑公關、文娛及熱點排行亂象、炫富以及大吃大喝等等。

10月16日，國際人權組織「自由之家」（Freedom House）發布了2024年度全球網路自由報告，指出全球網路自由度已連續第14年下降，而中國則連續十年排名倒數第一。

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