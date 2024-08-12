深陷興奮劑疑雲 中國仍寫北京奧運以來最佳績

2024巴黎奧運正式落幕，中國代表隊拿下40金27銀24銅，創下自2008年以來的最好成績。但最終官方獎牌總數排名不敵美國，有中國網友主張應加上香港及台灣的獎牌，「中國就是第一」。

（德國之聲中文網）根據巴黎奧運官方統計，中國與美國在金牌方面打成平手，雙方均帶回40面金牌，不過在銀牌及銅牌方面美國更多，最終美國以126面獎牌贏過中國的91面，成為本屆奧運的最大贏家。

在週日（8月11日）的閉幕式前，中國的金牌數量原本以40面領先39面的美國，結果在本屆最後的女籃決賽中，美國以67：66險勝法國，拿下關鍵的第40面金牌，並且因銀牌較多的優勢，反超中國。

儘管不敵美國，但中國在本屆奧運會仍取得自2008年在北京主場舉辦奧運以來的最好成績。當年中國代表隊共取得48枚金牌，居於金牌榜第一。

中國社群媒體微博及小紅書上有不少中國網友自製獎牌榜，將香港及代表台灣的中華台北隊獎牌列入中國，讓中國的金牌數增加到44面，宣稱「這才是真正的獎牌榜」、「主權國家我們是第一」、「世界上只有一個中國」。

美中交鋒興奮劑問題

深陷興奮劑醜聞的中國游泳隊在本屆奧運一共攬回2面金牌、3面銀牌與7面銅牌，獎牌數也創下歷史新高。

中國體育代表團11日在巴黎召開記者會。中國國家體育總局副局長劉國永表示，中國高度重視反興奮劑工作，在本屆奧運實現了興奮劑問題「零出現」目標。劉國永稱，面對美方的「極限施壓」，中國代表隊妥善處理游泳運動員「曲美他嗪事件」，取得了階段性勝利，在本屆奧運會實現「拿乾淨金牌」的目標。

此前，中國與美國在興奮劑問題上交鋒。上週四（8日），中國反興奮劑中心發佈一連串針對美國奧運田徑選手奈頓（Erriyon Knighton）類固醇陽性的聲明，質疑美國反興奮劑機構（USADA）企圖掩蓋美國運動員反興奮劑違規，並允許其繼續參加比賽。中國稱美國田徑領域存在「系統性使用興奮劑的問題」，批評美方對自身問題視而不見，卻越界管轄，

「這是赤裸裸的政治操弄和虛偽雙標」。

巴黎接棒洛杉磯奧運

週日晚間的閉幕式上，美國好萊塢男星湯姆克魯斯（Tom Cruise）以《不可能的任務》系列電影男主角伊森杭特（Ethan Hunt）的身份從空中垂降，跑上台後接過奧運會旗，並將旗幟插在摩托車後方騎出會場，象徵著將奧運會旗接棒傳往下屆奧運主辦城市——洛杉磯。

美國男星湯姆克魯斯在巴黎奧運閉幕式上從空中垂降 圖片來源： Phil Noble/REUTERS

將在本屆奧會後卸任的國際奧委會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）與巴黎奧組委主席艾斯堂格（Tony Estanguet）致詞結束後，代表世界五大洲與難民隊的6名運動員也在台上吹滅本屆巴黎運聖火，象徵本屆賽事正式落幕。

6名代表分別為肯尼亞長跑名將傑祖基（Eliud Kipchoge）﹐古巴摔跤5金得主盧比斯（Mijain Lopez）﹑法國柔道選手利拿（Teddy Riner）﹑澳洲泳將麥基翁（Emma Mckeon）、難民隊的妮甘芭（Cindy Ngamba），亞洲代表則是中國乒乓選手孫穎莎。

值得注意的是，儘管本屆奧運已結束，仍有不少爭議待解決。除了如今已然被美中政治化的興奮劑議題外，阿爾及利亞選手哈利夫與台灣選手林郁婷與國際拳擊總會（IBA）的性別爭議也依舊是各界關注重點。

哈利夫先前已表態將針對「網路霸凌」在巴黎進行法律訴訟；台灣體育署則表示將交由林郁婷團隊決定是否提告。

（綜合報導）

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