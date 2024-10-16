涉嫌歧視猶太乘客 漢莎航空被罰400萬美元

漢莎航空公司被美國交通部開出400萬美元的最大單罰款，原因是被指控歧視128名猶太乘客，阻止他們乘坐轉機航班。

（德國之聲中文網）德國漢莎航空公司（Lufthansa）周二（10月15日）同意支付400萬美元（約367萬歐元）的罰款，其原因是涉嫌在2022年5月於法蘭克福機場歧視猶太乘客。

根據美國交通部（DOT）開出的罰款通知，當時，漢莎航空工作人員阻止128名乘客登上轉機航班，理由是其中一些人存在不當行為。這些乘客幾乎都穿著正統派猶太教的傳統服飾。

這些乘客從紐約飛往法蘭克福，計劃轉機前往匈牙利布達佩斯。他們告訴美國交通部的調查人員，他們並不是一起旅行的，也並不都互相認識。

他們聲稱，漢莎航空把他們當作一個團體對待，並因為少數人的不當行為而拒絕讓所有人登機。

新冠疫情期間，很多航空公司都有佩戴FFP-2的要求，但這不能成為歧視某一特定人群的理由。 資料圖片 圖片來源： Leonhard Simon/imago images

漢莎航空公司怎樣回應？

漢莎航空否認其員工歧視乘客，並辯稱，當時有多達60名乘客無視機組人員關於疫情期間佩戴FFP-2標準口罩的指令。

根據美國交通部的說法，漢莎航空表示該事件"是由於一系列不幸的不準確溝通、誤解和判斷錯誤而導致的"。

儘管如此，漢莎航空仍然同意支付400萬美元罰款，其中一半將以已經支付給乘客的200萬美元賠償金的形式獲得抵扣。

漢莎航空在一份聲明中表示，自事件發生以來，公司已與美國交通部充分合作，並為公司的管理人員和員工設立了航空業首個旨在應對反猶太主義和歧視問題的培訓項目，同時還與美國猶太社區建立了聯繫。

美國交通部表示，此次罰款是其對航空公司因侵犯公民權利而開出的最大罰單。

"沒有人應該在旅行中遭遇歧視，"美國交通部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）說，"今天的行動向航空業發出了明確的訊號，我們隨時準備調查並採取行動，防止乘客的公民權利受到侵犯。"

（路透社及DW信源）

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